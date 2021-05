Det var søstrene Mette (tv.), Birgitte og Julie Roelsgaard (th.), der klagede til Styrelsen for Patientklager, efter deres far - 88-årige Andreas Roelsgaard - i 2019 døde dehydreret og med høje infektionstal kun 16 dage efter indflytning på plejecentret Blomstergården i Slagelse. Men klagen får de ikke medhold i. Selv fastholder de kritikken og kalder afgørelsen bekymrende. Foto: Thomas Olsen

Andreas døde dehydreret efter 16 dage på plejecenter: Nu har styrelse afgjort døtres klage

Sidste år kom plejecentret Blomstergården i Slagelse i vælten for at bære ansvaret for 88-årige Andreas Roelsgaards død, da hans tre døtre klagede til Styrelsen for Patientklager. Men behandlingen af de tre søstres far har været i overensstemmelse med »normen for almindelig anerkendt faglig standard«, lyder afgørelsen i dag.

31. maj 2021

Da 88-årige Andreas Roelsgaard i 2019 åndede ud for sidste gang efter bare 16 dage på en af de midlertidige pladser på Plejecentret Blomstergården i Slagelse, skyldtes det ikke hverken fejlbehandling eller forkert journalføring.

Det vurderer Styrelsen for Patientklager, som har truffet afgørelse i sagen, som Sjællandske beskrev første gang i januar sidste år.

Her klagede Andreas Roelsgaards tre døtre, Birgitte, Julie og Mette, over forholdene på plejecentret, som, de mener, kostede deres - ellers friske - far livet.

For eksempel blev Andreas Roelsgaard flere gange akut genindlagt på Slagelse Sygehus med dehydrering og forhøjede infektionstal efter en ellers vellykket operation, da han var faldet i hjemmet og havde brækket sit ben. De akutte genindlæggelser skete i den tid, han boede på Blomstergården. Et sted, han altså kun skulle være kortvarigt, indtil han havde afsluttet sin genoptræning på en af plejecentrets midlertidige pladser.

Og da han ankom, var udsigterne til at komme hjem igen - endda snart - lovende. Så hvorfor endte manden, der før sit fald cyklede lange ture tre gange om ugen, passede sin kone med Alzheimers, handlede ind, vaskede tøj og lavede mad, i stedet livet i en sygehusseng?

Vejrtrækningsproblemer I sin afgørelse lægger Styrelsen for Patientklager blandt andet vægt på, at Blomstergården udarbejdede en tilstrækkelig behandlingsplan for Andreas Roelsgaard. Heri var både »relevant helbredshistorik«, »behovsbeskrivelse for hjælp i løbet af døgnet« og »beskrivelse af sygeplejefaglige udfordringer«. Artiklen fortsætter efter billedet...

Andreas Roelsgaard havde blandt andet gigt i fingrene, hvilket forud for sin indlæggelse betød, at han havde været nødsaget til at skære sine cykelture ned fra 80 til 30 kilometer per distance, da hænderne ikke længere kunne gribe ordentligt fat. Derudover så var han hjertepatient, men velmedicineret. Og hovedet fejlede ingenting.

Efter at have været sengeliggende under sin indlæggelse på Slagelse Sygehus, havde han imidlertid fået lidt problemer med vejrtrækningen. Det skulle dog nemt kunne løses ved brug af en såkaldt PEP-fløjte, som han fik med fra sygehuset til at træne lungerne med.

Øget behov for væske Men kort tid efter sin indflytning på Blomstergården fik Andreas Roelsgaard lungebetændelse. Og med antibiotika-behandlingen fulgte en slem diarre. Det øgede behovet for væskeindtag.

Noget, som søstrene Birgitte, Julie og Mette Roelsgaard, der ofte fandt ham liggende i sengen med kun en undertrøje på og for åbne vinduer, gjorde personalet på stedet opmærksomme på.

Men det blev ikke nemmere at få deres far til at spise, da maden ifølge søstrene var »uspiselig«, og han fik problemer med at synke.

FAKTA Søstrene Birgitte, Julie og Mette Roelsgaard har klaget til Styrelsen for Patientklager over, at deres far, 88-årige Andreas Roelsgaard, ikke modtog korrekt behandling på plejecentret Blomstergården i Slagelse, da han var visiteret til en midlertidig genoptræningsplads i perioden 28. februar til 14. marts 2019.

Ifølge styrelsen er det centrale i klagen:



... at Andreas Roelsgaard ikke fik tilstrækkelig ernæring og væske

... at medicin ikke blev administreret og givet i henhold til ordinationer

... at der ikke blev taget tilstrækkelig kontakt til praktiserende læge

... at der ikke blev givet tilstrækkelige oplysninger til pårørende.



Styrelsen for Patientklager har ikke givet de tre søstre medhold i klagen og finder ikke, at der er grund til at rejse kritik af Blomstergården, lyder afgørelsen.



Kilde: Styrelsen for Patientklager

Ifølge Styrelsen for Patientklager blev der reageret på Andreas Roelsgaards fejlsynkning, idet personalet indførte brug af fortykningsmiddel i tynde væsker og blød kost. Desuden tilbød personalet ham generelt »en mere næringsrig og cremet kost« for at sørge for, at han fik nok at spise.

Blomstergården foretog endvidere løbende notater omkring netop indtagelsen af ernæring og væske.

Tog kontakt til læge Fordi Andreas Roelsgaard havde problemer med at synke, frygtede hans døtre dog også, at han ikke fik sin hjertemedicin, som han skulle. Men også dette klagepunkt afvises i dag.

Styrelsen vurderer, at Blomstergården generelt administrerede Andreas Roelsgaards medicin korrekt, idet der blev skrevet journalnotat, hvis der skete ændringer. For eksempel ønskede den 88-årige på et tidspunkt ikke smertestillende medicin, fordi »han ikke havde smerter og ikke ønskede så mange tabletter«, lyder det i afgørelsen.

Desuden konkluderes det, at personalet på Blomstergården under hele Andreas Roelsgaards ophold på de midlertidige pladser tog tilstrækkeligt kontakt til en læge, når dette blev vurderet at være nødvendigt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Den første uges tids var der fremgang med Andreas Roelsgaards træning og tilstand. Og da det den 8. marts 2019 - ni dage efter hans indflytning - blev observeret, at han var mere træt end normalt og havde nedsat appetit, kontaktede personalet et akutteam, der foretog blodprøver, hvorefter Andreas Roelsgaard blev genindlagt på Slagelse Sygehus. Den første gang.

På hospitalet fik Andreas Roelsgaard en pose væske og fortsatte på antibiotikummet. Så allerede samme dag vendte han tilbage til Blomstergården - men efter yderligere fem dage måtte han igen indlægges.

Ingen bedring Den 13. marts 2019 blev Andreas Roelsgaard observeret konfus og mumlende. Her tog personalet for anden gang kontakt til en læge, og Andreas Roelsgaard måtte genindlægges 14. marts.

Han var fortsat dehydreret. Og hans infektionstal var forværrede.

SAGEN KORT Den 28. februar 2019 får 88-årige Andreas Roelsgaard ophold på en midlertidig plads på plejecentret Blomstergården, da han er blevet udskrevet fra Slagelse Sygehus efter et fald med hoftebrud til følge.

Her bliver bestilt fysio- og ergoterapeutisk træning, og Andreas Roelsgaard har desuden behov for hjælp til medicinering og personlig pleje i form af blandt andet hygiejne og påklædning. Videre har han behov for hjælp til at indtage tilstrækkeligt ernæring og væske.

Men under sit ophold på Blomstergården svækkes Andreas Roelsgaard løbende, og personalet må flere gange kontakte både praktiserende læge og vagtlæge.

Den 9. og den 14. marts 2019 bliver Andreas Roelsgaard derfor genindlagt på Slagelse Sygehus. Lørdag den 16. marts 2019 dør han i hospitalssengen, efter målinger viser, at han er dehydreret og har høje infektionstal.

I dag mener Birgitte, Julie og Mette Roelsgaard derfor fortsat, at Blomstergården bærer ansvaret for deres fars ifølge dem for tidlige død. Til Sjællandske fortæller de, at de ikke er tilfredse med styrelsens afgørelse.

"Hvis vores fars ophold og behandling på Blomstergården svarer til den faglige standard i Danmark, er vi meget bekymrede over den udvikling"

- Birgitte, Julie og Mette Roelsgaard - Birgitte, Julie og Mette Roelsgaard - Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med »normen for almindelig anerkendt faglig standard«, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling, fremgår det blandt andet af afgørelsen.

Noget, der klinger hult hos de tre søstre, hvoraf de to selv er sygeplejersker:

- Hvis vores fars ophold og behandling på Blomstergården svarer til den faglige standard i Danmark, er vi meget bekymrede over den udvikling, skriver Birgitte, Julie og Mette Roelsgaard i et svar til Sjællandske.

Ifølge afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager havde Andreas Roelsgaard forud for sin død oplyst, at han »ikke troede, at han havde lang tid igen«. Han døde på Slagelse Sygehus den 16. marts 2019 to dage efter sin anden genindlæggelse.

