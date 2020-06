Anderledes rejsegilde i en coronatid

- Rejsegildet er for os en helt særlig begivenhed, men vi kan ikke invitere til den helt store fejring, så vi har måttet tænke anderledes i denne tid. Derfor holder vi et virtuelt rejsegilde, hvor vi sender live på vores facebookside, når borgmester John Dyrby taler og når Ibi's barnebarn Tobias Trier kommer og spiller for os.

- Så derfor følger vi med spænding, om forsamlingsforbuddet tillader os at byde dem indenfor. Men til dem, der ikke kan være med på dagen, har vi valgt at sende live og optage begivenheden, så dem der desværre må følge med hjemmefra også mærker, at det er en særlig dag. Det er også derfor, vi har inviteret Tobias til at komme og spille til ære for Ibihaven, som er opkaldt efter Tobias' mormor Ibi Trier Mørch. Ibihaven er jo det første seniorbofællesskab af sin art i landet, så det er også en særlig begivenhed for Slagelse som kommune og by. Derfor er vi også glade for at borgmester John Dyrby kommer og fejrer byggeriet med os, siger Martin Wagner.