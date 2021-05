Brandskum med PFOS måtte bruges frem til 2011. PFOS er i dag forbudt, ligesom det ikke kan nedbrydes i naturen, hvor det derfor ophober sig i fødekæden i blandt andet fisk. Her ses et arkivbillede fra brandskolen i 1999. Foto: Anders Ole Olsen.

Analyse: Små mængder PFOS i brandskum

Der er foretaget to analyser, som viser et indhold af PFOS på henholdsvis 0,0106 milligram PFOS pr. liter og 0,009 milligram PFOS pr. liter, hvilket er under EU's grænseværdi på 10 milligram pr. liter.