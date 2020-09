Se billedserie Ambassadør Carlos Pujalte kunne godt lide Jesper Thomas Nielsens pyramider og vil gerne udstille dem på ambassaden. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ambassadør så på pyramider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ambassadør så på pyramider

Den mexicanske Carlos Pujalte besøgte kunstner Jesper Thomas Nielsen, også kaldet Jethoni, på Sorøvej. Så nu skal en del af kunstnerens mange pyramider udstilles i ambassaden.

Slagelse - 03. september 2020 kl. 11:21 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En sort Mercedes med blå diplomatplader holdt onsdag parkeret ved den tidligere popcornsfabrik på Sorøvej 11, hvor kunstneren Jesper Thomas Nielsen holder til med Galleri Jethoni. Jesper Thomas Nielsen er ikke mindst kendt for sine mange billeder af pyramider, samt for foredrag om blandt andet Mexico, hvis pyramider han flere gange har set nærmere på. Han sender også sine nyhedsbreve til den mexicanske ambassade, og det havde så ført til, at ambassadør Carlos Pujalte onsdag kiggede indenfor.

Ambassadøren beundrede de mange pyramider.

- De er jo symboler på Mexicos historie, ligesom I har vikingerne, og jeg er glad for og taknemlig over, at der er danskere, som interesserer sig for dem, lød det fra ambassadøren, der i øvrigt for kort tid siden har besøgt Vikingeskibsmuseet i Roskilde sammen med sin datter.

Den 67-årige ambassadør havde taget sin søn med til Slagelse, og denne benyttede lejligheden til at se nærmere på byen mens faderen besøgte galleriet.

Udstilling i ambassade - Vi skal da have lavet en udstilling af pyramiderne her på ambassaden, sagde Carlos Pujalte, der oprindelig er uddannet som advokat, men har arbejdet i udenrigstjenesten i 40 år.

Det har bragt ham til både Paraguay, Venezuela, Costa Rica og FN som ambassadør, ligesom han også har været diplomat i Canada.

Han lovede, at han vil vende tilbage til Slagelse og snakke mere med Jesper Thomas Nielsen om udstillingen. Hvilket naturligvis glædede denne.

- Vi vil også fortælle om galleriet her i vores nyhedsbreve, så blandt andre mexicanere her i landet kan blive opmærksomme på, at det eksisterer, sagde ambassadøren.

Mexico og Danmark Han vil også vil rapportere til det relevante ministerim i Mexico om galleriet.

Carlos Pujalte oplyste i øvrigt, at han arbejder på at få etableret en direkte flylinje mellem Danmark og Mexico, så man kan få tiltrukket flere turister.

V- Handlen mellem Mexico og Danmark er ikke så stor, men der er 234 danske firmaer repræsenteret i Mexico, fortalte ambassadøren inden han og sønnen atter satte sig ind i den sorte Mercedes og satte kursen mod ambassaden i Bredgade i København, hvor der altså snart kommer pyramider fra Jethoni op.