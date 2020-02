Se billedserie Bettina Müller fra Korsør tror på engle og tilbød såkaldt englehealing, hvor ens energifelter ifølge hendes brochure bliver renset, healet og afbalanceret. På billedet har hun besøg af Mette Petersen, Holbæk, (nærmest) og dennes mor Lilly Larsen, Slagelse. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Alternativ verden i Musikhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alternativ verden i Musikhuset

Slagelse - 17. februar 2020 kl. 10:25 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikinstrumenter var skiftet ud med blandt andet behandlingsbrikse, krystaller og tilbud om håndlæsning i weekenden i Slagelse Musikhus.

Her var det tid til Slagelse Helsemesse, hvor der på 40 stande blev givet tilbud om alternativ behandling for krop og sjæl.

Det benyttede omkring 400 besøgende sig af i weekendens løb, og det var arrangør Michael Agerholm fra Ørslevkloster ved Skive godt tilfreds med.

- Det viser da, at der har været et behov for en sådan messe, siger Agerholm, der arrangerer messer over hele landet samtidig med at han er behandler.

Ikke siden 2005 har der været en sådan messe i Slagelse, men musikhuset er allerede booket til 21.-22. februar næste år.

- Vi må dog lige evaluere bagefter, om der også er et tilstrækkeligt antal stande, før den endelige beslutning træffes, siger Michael Agerholm.

Hans behandlingstilbud er sjælerejse, der handler om at tage mennesker tilbage til et tidligere liv.

- Her kan man have fået noget i »rygsækken«, som måske er til skade for en i dag. Så gælder det om at få det bearbejdet, og det hjælper jeg med. Meget ofte er det folk har brug for blot et klap på skulderen. Det har de måske aldrig fået. Tro kan flytte bjerge, siger Michael Agerholm.

Han understreger, at man på messen hverken finder trolde eller hekse. Og han er meget opmærksom på, at man som alternativ behandler ikke må sige, at man kan helbrede.

Kun omkring 20 procent af standene var bemandet af lokale behandlere.

En af dem var Bettina Müller fra Korsør, der til daglig arbejder som bygherrerådgiver i Slagelse Kommune, men ved siden af har en hjemmeklinik, hvor hun tilbyder såkaldt englehealing.

- Jeg opdagede allerede som barn, at jeg havde nogle særlige evner til at mærke, hvordan folk havde det. For nogle år siden uddannede jeg mig så til englehealer på kurser over halvandet år, og jeg har i dag både lokale klienter og folk, der kommer langtvejs fra, siger Bettina Müller.

Når hun healer, starter hun med fødderne og mærker derefter på krop og hovede, for så at slutte nede ved fødderne igen.

- Jeg siger ingenting og den behandlede fortæller mig ingenting. Men undervejs tales der til mig fra englene om, hvad jeg kan råde klienten til. Det handler ofte om at bryde ud af nogle mønstre, så man bedre kan leve sit liv, siger Bettina Müller.

Længere nede i salen finder vi en erfaren lokal behandler, nemlig Aase Nørgaard, der driver Den Alternative Klinik i Teglparken i Slagelse.

Hun er uddannet som sygeplejerske tilbage i 1978, men valgte på et tidspunkt at uddanne sig til zoneterapeut, massør, akupunktør og kraniosakral terapeut.

Siden 1999 har hun udelukkende arbejdet med alternativ behandling.

- Jeg er meget glad for, at jeg forlod sygeplejerskefaget, sådan som det har udviklet sig. Mange af mine kunder er i dag blandt andet ansatte på sygehuset, der har behov for behandling på grund af deres arbejde, siger 63-årige Aase Nørgaard, der ikke har planer om at stoppe.

Hun er glad for, at der efter mange års pause igen kom en alternativ messe til Slagelse, og kan melde om flere potentielle kunder.