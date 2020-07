Se billedserie Det store smil var fremme hos keramikfestivalens koordinator Mie Hedegaard Jensen (til venstre) og Nelly Gaskin fra Bruuns Hjørne var også godt tilfreds med dagen, hvor kunderne myldrede ind fra start. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Alternativ keramikfestival-succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alternativ keramikfestival-succes

Slagelse - 09. juli 2020 kl. 11:53 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det plejer at være trængsel mange steder i Skælskør ved den årlige keramikfestival, ikke mindst på havnen.

Det har corona sat en stopper for, men der var alligevel gang i den alternative udgave af festivalen onsdag, hvor folk kunne opsøge de forskellige keramikere hver for sig.

- Det er gået langt bedre end ventet. Folk har virkelig forstået budskabet om at tage ud og besøge kunstnerne hver for sig, lød det fra festivalens koordinator Mie Hedegaard Jensen, da Sjællandske mødte hende over middag i keramikbutikken Bruuns Hjørne ved Gammeltorv.

Her holder keramikerne Nelly Gaskin og Lene Hansen til. Og Nelly Gaskin kan fortælle om pænt fremmøde.

- Der stod flere udenfor, da vi åbnede, fortæller Nelly Gaskin, der har arbejdet sammen med Lene Hansen i 19 år.

Det startede med, at de sammen lavede nogle såkaldte giner i keramik, og siden har de haft stor glæde af at drive virksomhed sammen.

Drejer i aktion I Kunstnerlavet KIT`s lokaler i Algade sad danmarksmesteren i drejning Christian Glahn og demonstrerede, hvordan man drejer forskellige ting i ler, mens publikum kunne se på.

Dog skulle man lige tage sig af corona-restriktionerne, så selskaber på over fire personer måtte deles op for at komme ind og se på drejning og udstillingen af keramiske værker, som Christian Glahn har samlet gennem årene.

Blandt de besøgende var Robert Sørensen, der sammen med sin bedre halvdel havde taget turen fra Daugaard ved Hedensted i Jylland.

- Vi vidste godt, at der ikke var rigtig keramikfestival, men vi syntes alligevel, at vi gerne ville herover og se på keramik. Så vi har overnattet på campingplads her i Skælskør, fortalte Robert Sørensen, mens han betragtede Christian Glahns drejekunst.

Længere oppe ad gaden kunne man kigge ind i en baggård og se en udstilling fra Refsgaard Keramik, hvor der også var flere på besøg. Ligesom der var gang i Keramikmakkerne i Strandgade, hvor de besøgende blev mødt med flag.

Gang i Kulturkajen På Kulturkajen nede ved havnen havde tre kunstnere fyldt deres keramik ind i de små boder på stedet.

Her var der også en jævn strøm af gæster forbi.

Keramiker Tine Bech-Willumsen fra Præstø havde netop pakket et flot fad ind til nogle af gæsterne, da Sjællandske kom forbi, og hun kunne melde om pænt besøg på dagen.

- Jeg klager bestemt ikke, lød det fra hende.