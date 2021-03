Alternativ ginsmagning til fordel for børn med kræft

- Vi er glade for, at der stadig kan laves events på trods af restriktioner, og det glæder os, at vi samtidig kan støtte en så fantastisk mærkesag, som Børnecancerfonden er, siger Helle Madsen fra Business Slagelse. På billedet ses fra venstre: Oliver Bonde Hjorth fra The DryFruit Company, Christine Liv Tarby fra Business Slagelse og Niels Urban Hansen fra Team Rynkeby.