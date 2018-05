Se billedserie SIF-formand og tovholder på Sørbymarked, Rene Sørensen, var onsdag aften stort set fri for stress forud for det store marked, der sidste år havde omkring 55.000 gæster. - Alt går perfekt, fortalte han Foto: KIM BRANDT

Alt er klar til et varmt Sørbymarked

Slagelse - 30. maj 2018 kl. 21:07 Af Kim Brandt

- Syv-ni-tretten. Endnu har der ikke været uforudsete hændelser af betydning - eller været uløselige problemer at forholde sig til, konstaterer SIF-formand og tovholder på hele Sørbymarkedet, Rene Sørensen.

Han har hentet et par iskolde flasker vand, da avisen kommer på besøg ved 19-tiden onsdag aften.

- Noget tyder på, at vi kommer til at bruge rigtig mange af dem her, siger han med henvisning til vandflaskerne og vejrudsigten.

- Er det ikke et luksusproblem med godt vejr?

- Jo, men det er næsten for godt. Det værste ville naturligvis være tre dage med silende regn, mens det optimale er omkring 22 grader og let overskyet. Jeg kan måske være lidt nervøs for, om det måske bliver for varmt i år. Hvis det sker, så bliver folk trætte og køber ikke så meget øl og mad. Til gengæld bliver der rift efter kildevand - det er naturligvis heller ikke dårligt, men så bliver det bare en anden fest, siger formanden.

Han tænker også på, at mange mennesker risikerer at få problemer med varmen, dehydrering og overophedning, hvis temperaturen kommer op i nærheden af 30 grader.

- Vi har naturligvis alt mandskab på plads til at tage sig af den slags, men jo - vejret spiller en afgørende rolle for, hvordan markedet vil forløbe, siger han.

Da avisen besøger pladsen er et hold på omkring 10 elektrikere i gang med at sikre den livsnødvendige strøm, som der ifølge Rene Sørensen bliver mere og mere brug for.

- Behovet for strøm er stigende, og der bliver vel brugt strøm for omkring 40-50.000 kroner på Sørbymarkedet. Dertil kommer Tivoli-delen, som har deres egen strøm, siger han.

En stor del kommer fra Hvilebjergskolen og Hunsballe Frø, mens det er SEAS NVE, som står for den overordnede fordeling.

Onsdag aften ånder alt fred og fordragelig på pladsen, hvor der anslået var omkring 80 folk i gang med at gøre klar til markedet, som officielt begynder fredag klokken 17.

- Du virker slet ikke stresset?

- Nej, for jeg har så mange gode frivillige kræfter, som hjælper til med at få det hele til at køre. Og vi er jo begyndt at bruge tre dages forberedelse frem for to, og det giver bare lidt mere ro på bagsmækken. Naturligvis kan der stadig ske uheld eller opstå en uforudset situation, men som det ser ud lige nu, så er vi i den grad klar til et rigtig godt Sørbymarked, fastslår Rene Sørensen.