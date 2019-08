Se billedserie Ved Stillinge Strand var der mulighed for at tage livet under vand nærmere i eftersyn - helt uden selv at blive våd. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Alt det bedste fra Sommerdanmark samlet i én og samme strandfestival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt det bedste fra Sommerdanmark samlet i én og samme strandfestival

Slagelse - 05. august 2019 kl. 07:13 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællands Vestkyst: »Der findes ikke dårligt vejr. Kun dårlig påklædning«, lyder en gammel talemåde. Og det er der måske nok noget om, men at solen og varmegraderne var i den høje ende af skalaen det meste af weekenden, gjorde bestemt sit til, at Strandfestival 2019 Sjællands Vestkyst blev en strålende succes.

For anden gang bød fem skønne strande sig til med både sand og vand - men også med uendelig meget andet lige fra yoga, volley, strandløb, snorkling, musik, seniordans, vandring, store is og kølige drinks.

Festivalen fandt i år sted for anden gang og foregår ved strandene Drøsselbjerg, Bildsø, Stillinge, Kelstrup og Næsby, og står det til borgmester John Dyrby Paulsen, der tog sig af den officielle åbning af Strandfestival 2019 lørdag klokken 11, så er strandfestivalen kommet for at blive i Slagelse Kommune, der gerne støtter op om festivalen, der ellers er båret af strandlokale ildsjæle.

Jeg kan godt lide at tænke på, at strandfestivalen allerede er en tradition. Det er den her måde, vi gerne vil være kommune på: At vi tør tage nogle chancer og prøve noget nyt, også selv om der er risiko for at begå fejl, lød det fra John Dyrby Paulsen, der var en af de umiddelbart eneste, der var mødt op til festivalen i mørkt jakkesæt, hvor ellers shorts, bikinier og kjoler prægede strandbilledet.

Omkring 350 mænd, kvinder og børn løb glade strandfestivalen i gang lørdag morgen, hvor de i både sand og på sten og sti tilbagelagde henholdsvis to, fem, 10 eller 21 kilometer. Blandt løberne var både de rigtig gode, de optimistiske og de mindste, der blev skubbet gennem løbet i klapvogn.

Men også under vand foregik der noget. Klokken 12 blev en såkaldt snorklesti indviet ved Næsby Strand. En tjans som direktør i VisitVestsjælland, Jens Müller, tog sig af i selskab med et par medlemmer af styregruppen for strandfestivalen.

Og som enhver anden sti er ruten markeret med skilte alias bøjer samt informationstavler med nyttig viden om omgivelserne via fortovsfliser på havbunden. De der tog turen under vand kunne for eksempel blive klogere på en sortmundet kutling, en strandkrappe og en tangnål. Desværre var to af de syv »informationstavler« forsvundet inden indvielsen af snorklestien, der er et blivende indslag ved Næstby Strand, og som i år er strandfestivalens gave til Sjællands Vestkyst.

Slagelse Marinegarde var et af mange musikalske indslag under festivalen, hvor der også flere gange var mulighed for fred og ro til fordybelse med yoga og massage.

Børnene var der også tænkt på med ponyridning, sandslot- og frisbeekonkurrencer og gamle lege ved Gerlev Legepark.

Festivalen har weekenden over været et gratis tilbud for alle takket være en masse gavmilde sponsorer og ikke mindst en aktiv styregruppe med Susanne Andersen i spidsen til at orkestrere det hele. Susanne Andersen driver Dybkærgaard Gårdbutik ved Næsby Strand sammen med sin familie, og er lokalt blandt andet næstformand i Landsbyernes Erhvervsnetnærk for Havrebjerg, Hejninge og Stillinge. Derudover fik en masse frivillige alle enderne til at mødes i både sandet og ved vandet ved strandfestivalen.

- Det har været en stor succes, og vi både håber og tror, at vi gentager det hele til næste år, siger Susanne Andersen, da hun søndag netop har taget imod Hjerterytterne fra Luxembourg. Og som altid er det den første weekend i august,at der skal sættes kryds.