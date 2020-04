Alle udvekslingsstuderende rejst hjem

16-årige Chiaki Nakazawa blev som en af de sidste udvekslingsstuderende fra AFS Slagelse sat på et fly mod sit hjemland Japan. Med sig i lufthavnen havde hun sin værtsmor, Anna Fjordside, der nu sidder tilbage med en følelse af tomhed. Alle udvekslingsprogrammer er stoppet på grund af coronavirus, og de unge er vendt hjem til 14 dage i karantæne.

Slagelse - 06. april 2020 kl. 19:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rundt om spisebordet er en plads pludselig tom. Og soveværelset står ubrugt hen.

Hjemme hos Anna Fjordside og Morten Mikkelsen i Skørpinge syd for Slagelse har man nemlig måttet tage afsked tidligere end planlagt med den udvekslingsstuderende, der ellers har boet hos familien siden august.

På grund af coronavirus har organisationen AFS, der står for 13.000 udvekslinger på verdensplan årligt, lukket alle udvekslingsprogrammer. Heriblandt i Danmark, hvor der er 30 lokalafdelinger.

Og fra lokalafdelingen i Slagelse Kommune er det nu lykkedes at få alle seks udvekslingsstuderende hjem.

Det sker efter lang tids usikkerhed og flere aflyste flyafgange, hvor de unge udvekslingsstuderende og deres danske værtsfamilier har været låst i en venteposition.

- Efter lang tid med mange op- og nedture følelsesmæssigt er det nu en tom følelse, man sidder tilbage med, når man er kommet hjem efter at have sendt udvekslingsstudenterne tilbage ud i verden, fortæller Anna Fjordside, som siden august har været værtsmor for 16-årige Chiaki Nakazawa.

Mandag blev hun sammen med en anden udvekslingsstuderende sat på et fly til Japan, hvor de begge kommer fra. De to var de sidste fra AFS Slagelse, der manglede en billet hjem.

Også udvekslingsstuderende fra henholdsvis Ungarn, Italien, Mexico og Malaysia er rejst hjem til deres biologiske familier - alle før tid. Ved ankomsten til deres hjemland er de sat i 14 dages karantæne.

For nogle af de udvekslingsstuderende betyder hjemkomsten nemlig, at de nu befinder sig i områder, hvor spredningen af coronavirus sker i et større og hurtigere omfang, end det i øjeblikket ses i Danmark.

Det gælder blandt andet en 17-årig pige fra Italien. Trods udbruddet af coronavirus er hun sendt hjem til sit hjemland, som er det land i verden, der har oplevet flest dødsfald som følge af virussen.

Tidligere har Sjællandske derfor kunnet beskrive, hvordan både udvekslingsstuderende og danske værtsfamilier har været bekymrede for, hvilke forhold de unge vendte hjem til.

Men organisationen AFS har tidligt vurderet, at alle udvekslingsstuderende er sikret størst tryghed i deres hjemland. Det fortæller værtskoordinator i AFS Slagelse, Christina Baltzer.

- Når man er i en krisesituation - uanset hvilken slags - så har man det bedst hos sin familie. Var corona-krisen nu for eksempel kun centreret til Italien, så havde vi ikke sendt hende (den 17-årige, red.) hjem. Men den er jo alle steder, forklarer hun.

På verdensplan er der i skrivende stund over 900.000 smittede og tæt på 47.000 døde af coronavirus.

På grund af bekymring for deres familier er samtlige udvekslingsstuderende derfor glade for at være hjemme, fortæller Christina Baltzer. Også selv om nogen er kommet hjem til et land med mere sygdom.

- Det, vi hører, det er, at de gerne vil være ved deres familier, når situationen er, som den er. Også selv om de er meget begrænsede. Camilla (den 17-årige, red.) fra Italien må for eksempel kun gå 100 meter fra sin hoveddør, og så skal hun vende hjem igen, fortæller værtskoordinatoren.

Samtlige udvekslingsstuderende er dog kede af, at deres ophold i Danmark er blevet afbrudt før tid. Efter planen skulle de have været i landet til slutningen af juni.

Men særligt hårdt rammer det de danske værtsfamilier, mener Christina Baltzer. De har nemlig indrettet deres liv efter at skulle have de unge udvekslingsstuderende boende tiden ud.

- Og flere har lavet planer for den sidste tid henover foråret. Så det føles jo som et tæppe, der er blevet revet væk under dem, når de drømme og planer pludselig går i vasken, forklarer hun og uddyber:

- Pludselig skal familierne i stedet vænne sig til at se ind på et tomt værelse, der ikke burde være tomt.

Hjemme på køkkenbordet hos Anna Fjordside og Morten Mikkelsen har 16-årige Chiaki Nakazawa fra Japan efterladt en gave og et brev til hvert af medlemmerne af familien, der også tæller tre børn.

Men ellers fylder tomheden efter hendes pludselige hjemrejse stadig meget.

For at hjælpe familierne gennem en situation, der for flere opleves som værende svær, sørger Christina Baltzer som værtskoordinator for AFS Slagelse derfor at holde kontakten til familierne.

Det sker, selv om udvekslingsprogrammerne officielt er afsluttet.

- Det bliver selvfølgelig over en Skype-forbindelse, vi mødes. Men familierne sidder alle i den samme situation. Og det, de har oplevet, er ikke noget andre nødvendigvis kan snakke med om: Hvad vil det sige at åbne sig op for et menneske og pludselig skulle sende vedkommende hjem i en global krise?

- Men den oplevelse har familierne sammen. Og derfor kommer vi også gennem det sammen, fastslår Christina Baltzer.

Cirka 100 nye udvekslingsstuderende i AFS er skrevet op til et ophold i Danmark fra august. I øjeblikket arbejder organisationen ud fra, at de alle kan starte som planlagt.