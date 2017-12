Alle partier bag samarbejdsaftale

Det ser nu ud til, at der kan komme gang i samarbejdet på Slagelse Rådhus.

Slagelse - 08. december 2017 kl. 11:36 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle partierne i Slagelse Byråd har i dag skrevet under på en fælles samarbejdsaftale, der både fastlægger konstitueringen i det nye byråd og sætter rammerne for samarbejdet de næste fire år.

Aftalen er kommet i stand efter intense forhandlinger, og alle er enige om, at målet er at skabe grundlag for et tættere samarbejde om den politiske retning for Slagelse Kommune de næste fire år med fokus på de politiske beslutnings- og udviklingsprocesser samt involvering af borgere og medarbejdere i Slagelse Kommune.

Den kommende borgmester John Dyrby Paulsen (S) er glad for aftalen og hæfter sig ved, at alle 31 mandater i byrådet står bag en aftale om samarbejde de næste fire år:

- Dette er min første politiske aftale, efter jeg blev valgt som borgmester for en uge siden, og jeg er glad for, at vi har formået at indgå en bred aftale, der skaber et godt grundlag for samarbejdet i det nye byråd, siger han og uddyber:

- Det har været et usædvanligt forløb, men jeg er glad for, at vi nu kan se fremad og komme i gang med det vigtige arbejde i Slagelse Kommune. Der er brug for at få rettet op på økonomien, og så skal vi skal have sat gang i række tiltag blandt andet at give vores børn og unge de bedste forudsætninger for at klare sig godt.

