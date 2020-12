Ønsketræet i Profil Optik, hvor alle ønsker nu er forvandlet til gaver, der vil blive delt ud i den kommende tid. Fra venstre: Maria Jørgensen, Anja Nielsen samt Christa Christiansen, der har hængt ønskerne på træet samt taget imod gaver.

Alle ønsker opfyldt

Slagelse - 20. december 2020 kl. 06:39 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

- Det har været en fantastisk oplevelse, siger Maria Jørgensen. Hun er optiker i Profil Optik, og sammen med boligsocial rådgiver i Skælskør Boligselskab, Anja Nielsen, har hun i år søsat en ny juletradition i Skælskør: Et ønsketræ.

Træet er i sin enkelhed et ganske almindelig juletræ, men på grantræets grene er der i løbet af december blevet hængt 40 små røde hjerter hver påsat et julegaveønske fra en borger i byen.

- Det har været ret beskedne ønsker - lige fra Gurli Gris, Mindcraft og lidt sødt til kaffen, siger Maria Jørgensen, der har fået de enkelte ønsker fra en bred skare af borgere.

- Den yngste, der her ønsket sig en gave er to år - den ældste 90, siger Maria Jørgensen, der har hængt ønskerne på træet, i takt med at hun har fået dem indleveret af Anja Nielsen.

Eneste kriterie for at ønske sig en gave har været et behov for et lyspunkt i en måske ellers svær tid uanset årsag.

- Det hele er foregået anonymt, så modtagere og givere ved ikke, hvem hinanden er, siger Anja Nielsen.

Fredag kiggede hun forbi Profil Optik for at hente de 40 gaver, som er blevet købt og afleveret af gavmilde mennesker i Skælskør, der gerne har villet bidrage til lidt ekstra juleglæde hos andre.

- I år var et prøveskud, i forhold til om det er en idé, der kan bære i så lille en by som Skælskør, og det har det heldigvis vist sig sagtens at kunne, siger Anja Nielsen, der bliver den, der i de nærmeste dage overdrager gaverne enten direkte, via hjemmeplejen eller gadeteamet.

- Vi er utrolig taknemmelige og vi vil gerne sige tak til alle de, der har valgt at købe en eller flere gaver og på den måde bakke op om idéen, siger Maria Jørgensen.

- Det vil der da helt sikkert, svarer hun på spørgsmålet, om der næste år vil være et ønsketræ i Profil Optik.