Dyrenes Dag i Slagelse Festuge kan være svær at gennemføre på normal vis, hvis landet stadig er underlagt diverse restriktioner til sommer. Foto: Thomas Olsen

Alle melder klar til underholdning næste år

Af Per Vagnsø

Arrangørerne af nogle af forårets og sommerens store begivenheder i Slagelse og omegn har som udgangspunkt ikke tænkt sig at lade corona-epidemien og den aktuelle uvished spænde ben for deres arrangementer næste år. Lige nu, hvor planlægningen under normale omstændigheder ville være på sit højeste, er situationen broget, men arrangørerne bevarer håbet.