Alle fortjener en »Børge«

I gamle dage stod der en eller flere pølsevogne i enhver by med respekt for sig selv. Sådan er det bestemt ikke mere. Mange steder er pølserne skiftet ud med pizza eller kebab. Det vil Jesper Frederiksen gerne lave om på, og derfor åbner han »Harry's Place« i Slagelse om 14 dage.

- Den traditionelle pølsevogn er jo næsten uddød i dag, og det er synd og skam. Pølser er et stykke dansk madkultur, som er i fare for at forsvinde. Jeg vil gerne vise, at en pølse ikke »bare« er en pølse, når den bliver lavet med kærlighed, fortæller han.