Se billedserie Der blev blandt mange aktiviteter fremvist line dance ved torsdagens åbent hus på aktivitetscentret Rådsmandscentret. Foto: Mette Kjær Nielsen

Alle aktiviteter i gang på Rådmandscentret

Slagelse - 25. maj 2018 kl. 06:31 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knipling og digital fotobehandling. Stenslibning og art clay silver-værksted. Line Dance og cykelture. Stolegymnastik og udendørsmotion. Mulighederne er mange på Rådmandscentret i Skælskør. Og alle mulighederne - i hvert fald næsten alle - blev vist frem til Åbent Hus torsdag fra klokken 10 til 14.

Her kunne alle interesserede efterlønnere og pensionister komme forbi og høre mere om tilbudene for de mange gratis aktiviteter for seniorer i Slagelse Kommune.

- Vi håber selvfølgelig, at det kan tiltrække endnu flere brugere, men også at de mange, som allerede kommer her måske en fast dag om ugen, får øje for, hvad der sker alle de andre dage, siger Ulla Ingemann, der er daglig leder af Rådmandscentret.

En af dem, er Rita Holm, der går til gymnastik på Rådmandscentret.

- Jeg går jo til gymnastik hos Ulla, og hun reklamerede for dagen i dag - så nu tænkte jeg, at det var på tide at komme ud for at se, hvad der foregår, siger Rita Holm.

Udbuddet af forskellige aktiviteter hænger i høj grad sammen med, hvilke frivillige, der melder sig på banen med deres interesser og ressourcer.

- Det her sted ville ikke eksistere uden de mange frivillige, der leder langt de fleste af aktiviteterne, siger Ulla Ingemann.

Det handler naturligvis også om udbud og efterspørgsel, hvorfor der de seneste år er kommet langt mere motion på programmet. Men håndarbejdsholdene er også på vej til at få mere fokus igen:

- Et godt eksempel var, da aftenskolen lukkede for sit kniplingshold, da kom en del af gruppen hertil, og spurgte om de måtte åbne et hold. Det måtte de selvfølgelig gerne. Og fra efteråret åbner vi for billedvævning, siger den daglige leder.

Det gode spørgsmål er så, hvorfor man som mere eller mindre travl senior skulle begynde at benytte Rådmandscentrets tilbud. Det har Ulla Ingemann et godt bud på:

- Rådmandscentret kan give fællesskab og sammenhold, gode oplevelser og netværk - og gode grin, siger Ulla Ingemann.

Det er muligt at begynde til alle Rådsmandscentrets aktiviteter hele året rundt. Nogle hold holder sommerferie, mens andre fortsætter gennem sommeren. Hele udbuddet af tilbud til seniorerne kan findes på aktivitetscentre.slagelse.dk og her har Ulla Ingemann en tilføjelse:

- Alle vores tilbud er for alle kommunens seniorer - vi har også brugere, der kommer fra Skælskør, ligesom man kan deltage i de andre aktivitetscentre i kommunens tilbud, selv om man bor i Skælskør.