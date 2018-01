Alkoholiseret far og barsk barndom sender lokal kunstner på Charlottenborg

- Vores far blev dræbt for ti år siden. Han var dybt alkoholiseret, og han har givet os en hård barndom. Jeg havde brug for at lave »Ode« for at bearbejde de ting, der skete. Den var svær at lave, men det var sværere at lade være. Filmen handler om ikke at tilgive. Den handler måske mere om en symbolsk hævn. Vi danser på hans grav og bespotter hans minde. Det er måske barsk og hårdt at se for nogle, men vi gjorde det for at befri os fra et traume, siger Kim Mejdahl.