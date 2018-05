Algade tog imod Ladywalk'erne med højt humør og seriøst budskab

Her var nemlig Evergreen-musik fra Køie og Lindegård. Ballet fra Dansegulvet Talentkompagniet. Jitterbug og salsa. Bokwa. Jumping Fitness med julemærkebørnene. Lynmassage midt på gaden. Og Kaptajn Jespersens morgengymnastik med et udsnit af byens herrer i pyjamas - en lille reklame for årets Matadordag den 11. august. Men altså underholdning gennem hele hovedgaden.

Hele formålet med at sætte Algade i live er at gøre opmærksom på, at der i Solskinsbyen er et ganske rigt forretningsliv - også selv om et initiativ som dette måske ikke giver kroner og ører i butikkernes kasseapparater på selve dagen.