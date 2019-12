Det er de meget toppede brosten på selve kørebanen i Algade, der får cyklisterne til at trække ind på fortovet til gene for fodgængerne. På fotoet ses tydeligt forskellen mellem kørebane og fortov. Foto: Solveig Hansen

Algade skal have et cykeltjek

Slagelse - 14. december 2019 Af Solveig Hansen

Skælskør: Brosten er ikke en cyklist foretrukne underlag. Det bumper, bolte og møtrikker bliver rystet løse, og det gør ondt i ryggen. Måske derfor vælger mange cyklister i Skælskør at gøre turen gennem Algade lidt mere bekvem ved at cykle på fortovet, hvor brostenene ligger mere jævnt end på selve kørebanen.

Men som beskrevet tidligere, så giver det andre trafikanter problemer, for på fortovet skal der være plads til de gående uden risiko for at blive kørt ned.

- Det er ét problem, og det har det været siden renoveringen af Algade for fem år siden, siger Pia Kimer Jacobsen. Hun er formand for Skælskør Erhvervsforening, og hun er heller ikke selv begejstret for turen på cykel i Algade.

Hun anerkender samtidig, at det ikke er optimalt at være hverken fodgænger eller cyklist i Algade, og derfor vil hun også meget gerne have gjort noget ved udformningen af Algade, så der bliver plads og optimale forhold for alle typer af trafikanter i bymidten.

Et alvorligt problem - Det er et problem, som jeg tager meget alvorligt, og vi skal have fundet en langsigtet løsning til gavn for alle parter.

- Uanset hvor mange parter, der deltog i renoveringen af Algade, så blev der ikke tænkt cyklister ind i billedet. Dér har vi simpelthen ikke været dygtige nok, men i stedet for at pege fingre ad hinanden, så må vi se på, hvad vi kan gøre ved det, siger Steen Olsen (S). Han er medlem af byrådet i Slagelse og ikke mindst af Skælskør Bymidtegruppe, hvor også Skælskør Erhvervsforening er repræsenteret.

Han har allerede sat punktet på dagsordenen i trafiksikkerhedsudvalget i Slagelse Kommune samt på det næste møde i Bymidtegruppen, der finder sted den 15. januar.

- Det er vigtigt, at vi ikke taler problemet større, end det er, men samtidig er det vigtig, at vi får gjort noget ved det problem, der er, siger Steen Olsen, der understreget, at det handler om at gøre noget godt bedre.

En åben dialog Om der så skal flyttes et par træet, kun være parkering på den ene side af gaden eller etableres en decideret cykelsti, må den kommende dialog parterne imellem vise, ligesom der politisk skal være vilje og økonomisk råderum til forandring.

- Det er en svær sag, som vi vil og skal tage hånd om, siger Pia Kimer Jacobsen, der samtidig gerne vil appellere til Algades trafikanter, uanset egenart, selv at udvise hensyn og agtpågivenhed overfor hinanden.