Alex fra Vikings skal hjælpe udsatte børn

- Jeg ville ikke have været i stand til at opnå de ting, jeg har, hvis ikke det var for mine altid støttende forældre. De kørte mig for eksempel med glæde fra lille Skælskør til København tur-retur fire-fem gange om ugen, for at jeg kunne gøre, hvad jeg elskede. Jeg har været ekstremt privilegeret. Det er desværre ikke alle børn og unge, der har den samme støtte eller er givet de samme muligheder, som jeg er. Derfor er det mig en kæmpe ære at kunne udnytte min platform til at hjælpe de børn og unge, der har brug for det. Jeg glæder mig helt afsindigt til at arbejde tæt sammen med Ungdommens Røde Kors, vi har en masse gode idéer og events i tankerne, og jeg ved, det bliver drøngodt, siger Alex Høgh Andersen.