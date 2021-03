Margarita Diaz Syndergård har klaget og fået medhold i Den Nationale Klageinstans mod Mobning, der har givet kommunen et påbud med frist til 25. marts om, at Tårnborg Skole skal opfylde sine gældende pligter, ligesom skolen skulle have undersøgt bedre, om der foregik mobning i den 8. klasse, hvor hendes 14-årige søn gik. Foto: Helge Wedel

Aldrig sket før: Kommune får påbud i sag om mobning på skole

Sådan konkluderer Margarita Diaz Syndergård. Hun har netop fået medhold fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning efter at have klaget over et langstrakt forløb om den 8. klasse på Tårnborg Skole, som hendes 14-årige søn skiftede til fra Helms Skole i marts 2020.

- De forsøgte at gøre det til en personsag med min søn, selv om det var håndteringen af trivslen i hele klassen, der helt åbenlyst var et problem.

