Mange tusinde liter vand pumpet ind i færgelejet, sørgede tirsdag for, at storebæltsfærgen M/F Broen nåede op på 2,6 meter over daglig vande. En operation der aldrig før er prøvet i Danmark.Foto: Helge Wedel

Aldrig prøvet før: Storebæltsfærge hævet 2,6 meter

Efter 17 timers pumpearbejde nåede færgen tirsdag sin placering 2,6 meter over daglig vande. Den ventes at sætte sig 20-30 centimeter, når der er fyldt op med grus omkring den.

- Entreprenøren Ivan Jakobsen, der har udtænkt hævning og fastlæggelsen, havde beregnet, at der skulle pumpes vand ind i 18 timer for at nå højden, men 17 timer var nok, så nu fyldes der de næste fem-seks dage op med sand og grus omkring færgen, siger en synlig tilfreds projektleder Torben Hjelm, da Sjællandske møder ham ved den markant forhøjede færge tirsdag morgen.

