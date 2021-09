Se billedserie Borgmester John Dyrby Paulsen (S), til højre, ønskede formand Asger Falkenberg og de øvrige på det arbejende, grafiske museum, tillykke. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Alderen trykker hos jubilar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alderen trykker hos jubilar

Det gamle Trykkeri i Slagelse samlede mange besøgende til 20-års jubilæums-reception. Medlemmernes gennemsnitsalder betyder, at det arbejdende museum næppe overlever på længere sigt.

Slagelse - 23. september 2021 kl. 10:43 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Det var en festdag, da Det gamle Trykkeri i Slagelse fejrede sine første 20 år med masser af gæster og hyldesttale af borgmesteren, men det er tvivlsomt, hvor mange jubilæer det arbejdende museum for sættere, trykkere og bogbindere kan fejre i fremtiden.

Formand for den grafiske støtteforening, Asger Falkenberg, kunne fortælle, at de 16 medlemmers gennemsnitsalder er 75 år. Selv er han 78, og der er ingen fra de yngre generationer under oplæring i, hvordan aviser, tryksager og bøger blev udstyret med bogstaver i bly, før computere udraderede det gamle håndværk.

- Der er ingenting at gøre. Der er ikke udlært flere håndsættere. Den sidste blev udlært omkring 1981. Hvad kan vi gøre? Når de unge hører navnet bly, tænker de på noget farligt, men vi ahr da ikke taget skade, og vi går og hygger os gevaldigt, siger Asger Falkenberg og tilføjer muntert, at museets ellers lige har fået et nyt medlem - en »årsunge«, der kun lige er gået på pension!

Bortset fra fremtidsudsigterne var det en festlig dag, hvor formanden i sin tale blandt andet hyldede de ildsjæle, der fik idéen til at skabe et grafisk museum. Mange af dem tidligere trykkere og typografer på Sjællands Tidende. Og han mindedes især den tidligere, mangeårige formand og æresmedlem, nu afdøde Flemming Nielsen.

- Arbejdsholdene møder troligt op hver onsdag for at drive et museum for et fag, der forlængst er gået på pension. Vi bliver ved, så længe vi kan holde os på benene, lovede Asger Falkenberg.

Tryksværteduft Borgmester John Dyrby Paulsen (S) kaldte jubilæet en fantastisk begivenhed.

- Dette er noget helt specielt. Man kan dufte tryksværten. Det kan altså noget, som moderne teknik ikke kan, og derfor vil vi (som kommune, red.) godt være med til at holde det gamle håndværk i hævd. Tak for at I har holdt det vedlige i 20 år, lød det blandt andet fra borgmesteren.

Alle gæsterne fik et eksemplar af det kunsttryk af et gammelt maleri med motiv fra Nytorv, som Det gamle Trykkeri har fremstillet i anledning af jubilæet, og så var der ellers fuldt hus i kælderen med godt til ganen og rige muligheder for at udveksle minder fra dengang, det var før.