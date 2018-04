Artiklen: Al togtrafik blev indstillet: Lokomotivfører frygtede at have påkørt 2-årig

Al togtrafik blev indstillet: Lokomotivfører frygtede at have påkørt 2-årig

Derfor blev al togtrafik indstillet på strækningen mens politiet søgte ved skinnerne.

Til al held fandt politiet intet spor af, at en person skulle være blevet ramt af et tog.

Men det viser sig nu, at det kunne være blevet en frygtelig tragedie. For ifølge Ekstra Bladet var det en toårig dreng, som lokoføreren frygtede at have ramt, og derfor standse han med det samme toget.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde nemlig få minutter tidligere fået en anmeldelse om, at en toårig dreng var forsvundet fra sit hjem cirka en halv time tidligere.

De to begivenheder viste sig at hænge sammen.

- Barnet har haft krudt i bagdelen og var kommet lidt for langt væk hjemmefra. Han legede tæt på skinnerne, og derfor var lokoføreren bange for, at han havde påkørt barnet, siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Kent Edvardsen, til Ekstra Bladet.

Der var barnets mor, der selv fandt drengen og fik ham uskadt hjem til familien, der bor tæt på banelegemet.