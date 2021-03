Se billedserie På både Agersø og Omø er der en gruppe af frivillige, der fungerer som 112-akuthjælpere. Det betyder, at responstiden ved brug for akut lægehjælp, er lav, selv om der er langt til fastlandet. Privatfoto

Akuthjælperne er redningen for responstiden på øerne

Beboerne på Agersø og Omø får hurtigt hjælp, når der er brug for det. Også selv om der er henholdsvis 15 og 45 minutters sejltid fra Stigsnæs Havn.

Slagelse - 19. marts 2021

Blot fem gange har der det seneste år været brug for akut lægehjælp på henholdsvis Agersø og Omø.

De fire gange har det relateret sig til Agersø og blot én enkelt gang til Omø.

Én gang har det taget hjælpen mellem 20 til 60 minutter at nå frem, men alle de øvrige gange har der været hjælp at få et sted mellem fem til ti minutter efter, at der er blevet ringet 112.

At beboerne på de to øer i fire ud af fem tilfælde kan få hjælp inden for så kort tid, skyldes ordningen »112-akuthjælpere«, hvor frivillige, der bor fast på en af de to øer, har meldt sig til ordningen, som Region Sjælland og herunder Præhospitalt Center i Næstved administrerer.

Lokale gør en forskel - Vi ved godt, at det er en udfordring at få hjælpen hurtigt frem på øerne, og derfor fik vi lavet denne ordning for flere år tilbage, hvor det er de lokale selv, der rykker ud, når der kommer et alarm- opkald, siger Brian Lindekilde Hansen, der er chef for vagtcentralen i Næstved.

- Der er heldigvis altid nogen, der vil være med til at gøre en forskel for fællesskabet, og på de fleste øer har vi et beredskab på mellem otte til ti 112-akuthjælpere, siger Brian Lindekilde Hansen.

Men et er vilje, noget andet er faglighed. Og her kommer akuthjælperne i første omgang på et 24-timers førstehjælpskursus i regi af Region Sjælland, hvor ti specialuddannede paramedicinere på skift tager sig af akuthjælpernes uddannelse, så de er klar, når der er brug for handling.

Derudover skal de en dag om året have genopfrisket deres færdigheder, så øboerne altid kan være trygge ved den behandling de får, inden en eventuel ambulance eller helikopter når frem.

Klædt ordentligt på - De får et 24-timers kursus, og så har de et aflåst skab på øen, hvor der er alle de ting, som de kan tænkes at få brug for, siger Brian Lindekilde Hansen.

Blandt tingene i skabet er blandt andet en hjertestarter, ilt, adrenalin til behandling af for eksempel allergiske reaktioner, glukagon, som hurtigt kan stabilisere blodsukkeret og hjertemagnyl.

- Alarmopkaldet går via app eller sms til 112-akuthjælperne på samme tid, som der bliver givet besked til enten ambulance- eller helikopterberedskabet, siger Brian Lindekilde Hansen.

Og selv om nogle af hjælperne så vil være på arbejde, væk fra øen eller måske have drukket en øl eller to, så har erfaringen ifølge Brian Lindekilde Hansen vist, at der altid er nogle af 112-akuthjælperne, der er klar til at rykke ud.

Det fungerer Det er også den oplevelse, som formand for Omø Beboer- & Grundejerforening, Dorthe Winther har.

Hun er desuden formand for Sammenslutningen af Danske Småøer og har derfor de danske øers ve og vel på sinde - også når det kommer til at få hjælp i tide, når uheldet er ude.

- Det er mit klare indtryk, at det er en ordning, der fungerer, og som alle er rigtig glade for. Det er en kæmpe tryghed at vide, at der er hjælp at hente lokalt, mens man venter på, at færgen eventuelt bliver omdirigeret, eller at der kommer en helikopter til undsætning, siger Dorthe Winther.

- På den måde er vi godt stillet, og vi har en fin responstid på øerne, og jeg har kun hørt rosende ord om ordningen, siger Dorthe Winther.

Før 112-akuthjælperne blev en realitet, var beboerne på Agersø og Omø ifølge Dorthe Winther helt anderledes stillet, og responstiden, som er tiden fra alarmopkald til hjælpen er fremme, en helt anden.