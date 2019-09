Se billedserie Indvielse af ny legeplads på Vallekilde Hørve skole Foto: Mik Foto: Mikkelsen (Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Akut behov: Slidte legepladser bør renoveres for millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Akut behov: Slidte legepladser bør renoveres for millioner

Slagelse - 07. september 2019 kl. 06:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gamle gynger, uinspirerende udearealer og behov for nye boldbaner. Det er virkeligheden for 13 ud af 18 legepladser på Slagelse Kommunes folkeskoler, som center for Børn og Unge derfor nu vurderer, bør renoveres.

Således er kun fem legepladser i så god stand, at de ifølge kommunens egen vurdering kan bruges, som de er. Og regningen kan ende med at lyde på mellem 3,9 og 4,9 millioner kroner, lyder det i en indstilling til børne- og ungeudalget.

Men indtil videre har udvalget, der behandlede sagen på et udvalgsmøde mandag, udsat sagen.

Ifølge udvalgsformand Helle Blak (SF) ønsker udvalget i stedet at prioritere midler til skolens faglokaler, som det blev aftalt ved et tidligere budgetforlig.

- Selvfølgelig vil vi gerne bygge legepladser. Men det skal ikke ske på bekostning af, at eleverne så ikke har et ordentligt fysiklokale eller madlavningslokale at gå ind i, når frikvarteret slutter, forklarer hun til Sjællandske.

Udvalgsformanden kalder det imidlertid »grotesk«, hvis der er legepladser, der er i så dårlig stand, at de skal renoveres nu og her. Det er bare det forkerte bord, sagen ligger på, mener hun.

Ikke nogen politisk diskussion - Vores børn og unge er de vigtigste, så selvfølgelig skal de ikke lege rundt på gamle legepladser. Men hvis der er nogle legepladser, der er i meget dårlig stand, så skal de jo repareres. Det skal ikke tages op i et udvalg. Det er ikke nogen politisk diskussion. Det skal bare ordnes, siger Helle Blak og peger på, at udgiften i så fald ligger hos Center for Kommunale Ejendomme.

Noget, som centerchef Rune Overlade bekræfter. Center for Kommunale Ejendomme står nemlig for den løbende renovering og vedligeholdelse af legepladserne. Men det er ikke alle opgaver, pengene rækker til.

- Vi har ikke pengene til nyetablering. Og på et tidspunkt er legepladserne så gamle og slidte, at man ikke kan renovere dem. Man kan for eksempel ikke blive ved med at male et bræt. Til sidst må det udskiftes, forklarer Rune Overlade, der dog understreger, at ingen af legepladserne er direkte farlige.

Imidlertid lyder det i vurderingen, at flere af de kommunale legepladser har gammelt eller slet intet udstyr. For eksempel har en af skolerne slet ikke en boldbane.

Men gammelt eller manglende udstyr på legepladserne kan holde elever fra at bruge sig af udearealerne, og samtidig afslører sundhedstjek i skolerne, at flere og flere børn i Slagelse Kommune vejer for meget i takt med, at de stiger i klassetrin.

Skolerne skal inddrages Derfor skal en renovering af legepladserne, hvor der opføres nyt udstyr, opmuntre børn og unge til at bevæge sig mere i skolen, hvor de bruger allermest af deres tid, skriver centerchef for Børn og Unge, Per Kensø, i en indstilling til børne- og ungeudalget.

Men hvis millionerne til en renovering skal findes hos børne- og ungeudvalget, kræver det, at man inddrager skolernes egen vurdering, mener udvalgsformand Helle Blak.

- Det må være op til skolerne og eleverne selv, om de vil have en parkourbane. Som politikere skal vi ikke gå ind og bestemme, hvordan en legeplads skal se ud, forklarer hun og uddyber, at motion blandt børn og unge kan skabes andre steder end i skoletiden:

- Det er ikke nødvendigvis kun flottere og bedre legepladser, der skal til. Man kan også tænke ud af boksen, når det gælder bevægelse. For eksempel kunne man tænke en hinkebane ind, når man alligevel asfalterer en vej, siger Helle Blak.

Ifølge centerchefen for Børn og Unge i Slagelse Kommune kan pengene til legepladserne findes i overskydende midler fra den allerede planlagte renovering af skolernes faglokaler. Det er nemlig ikke alle midler, som børne- og ungeudvalget når at bruge i 2020, oplyser Per Kensø.

Vurderingen af legepladsernes stand er foretaget af Slagelse Kommune ud fra en visuel gennemgang samt beskrivelse i legepladsrapporter fra 2018 og 2019.