I næste uge tager aktivitetscentret Midgård ud med en bus for at møde borgere i Slagelse. Særligt ensomme ældre er her i søgelyset - dem er der nemlig mange af, og de er dårlige til selv at tage kontakt. Her ses aktivitetsmedarbejder Else Torndahl (th.) og Vita Friis, som selv er bruger af aktivitetscentret. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Aktivitetscenter tager ud for at møde ensomme ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktivitetscenter tager ud for at møde ensomme ældre

Slagelse - 06. september 2019 kl. 09:12 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ægtefællen er død, børnene har travlt, og vennerne er ikke lige så friske, som de var engang. Der er mange veje ind i ensomheden. Og for flere ældre er det svært at finde ud igen.

Derfor tager aktivitetscentret Midgård nu med en bus pakket med kaffe og småkager ud for at møde borgere i Slagelse dér, hvor de er. Her vil de indlede kontakt til særligt ensomme ældre, der mangler et fællesskab.

- Vi håber, at vi kan møde dem ude i byen. At de går rundt derude. For mange har ikke modet til at gå ind og tage kontakten selv. Men hvis nu vi kunne fange dem derude og invitere dem ind, så kunne det måske blive lettere, forklarer aktivitetsmedarbejder Else Torndahl.

Selvom få af sig selv dukker op på aktivitetscentret i Slagelse, er ensomme ældre nemlig et stort problem. På landsplan føler 50.000 ældre over 65 år sig således ensomme i en grad, hvor det går ud over deres livskvalitet både mentalt og psykisk. Det oplyser Ældresagen.

Ligesom en SFO - bare for ældre Det er derfor med gevinster for både den enkelte ældre og for samfundet, hvis flere borgere hjælpes ud af ensomhed.

Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed bliver mere end 10.000 ældre hvert år indlagt på hospitalet på grund af svage eller manglende relationer, mens de danske læger bliver kontaktet op mod 125.000 gange årligt af ældre, som mangler nogen at tale med.

FAKTA Aktivitetscentret Midgård i Slagelse tager i næste uge med en bus ud for at møde ensomme ældre.

Bussen, hvor ældre kan høre om aktivitetscenterets tilbud vil mandag den 9. september parkere ved Rema1000 på Valbygårdsvej. Onsdag den 11. september vil bussen være at finde på Casinotorvet. Begge dage fra klokken 10 til 12.

Aktivitetscentret Midgård er et gratis tilbud for selvhjulpne efterlønsmodtagere og pensionister. Tilbuddet har åbent hver dag fra klokken 8 til 16. Onsdage fra klokken 8 til 20 og i weekender alt efter arrangementer.

Hver den første mandag i måneden klokken 10 holder aktivitetscentret desuden »Blå mandag«, hvor nye brugere kan opleve centeret.

Ifølge tal fra Ældresagen er der på landsplan 50.000 ældre over 65 år, der er så ensomme, at det går ud over deres livskvalitet både mentalt og psykisk. Tilsammen skønnes det, at ensomhed blandt danskere hvert år koster samfundet otte milliarder kroner.

Men i aktivitetscentret Midgård kan ældre både opnå nye relationer og hver dag deltage i aktiviteter lige fra seniordans til strikkecafé og adskillige arrangementer i løbet af året. For eksempel højskoleuge og vandreture.

Èn af dem, der bruger sig af de tilbud, er Vita Friis. Foruden at være bruger af aktvitetscentret, er hun i dag også frivillig og en del af centerets brugerråd.

- Når jeg skal forklare mine børnebørn, hvad det er, så siger jeg, at det er en SFO for ældre. For alle ved, hvad en SFO er, og i en SFO, der laver man alt muligt. Og det gør vi også her, forklarer Vita Friis.

- Men mest af alt skaber vi netværk. Og vi skaber venskaber. Fordi folk de mødes og ofte opdager, at de har en relation til nogen, der ligesom dem kommer i centeret. Det kan være en gammel skolekammerat eller en, man bare deler interesser med, uddyber hun.

Kommer ikke af sig selv I Vita Friis' tilfælde bruger hun derfor i høj grad centeret til at være sammen med andre og lave aktiviteter, som hun holder af. Noget, der for flere af centerets brugere betyder, at livslysten vender tilbage, mener hun.

- Der er mange, der siger: »Jeg var lidt dårlig, men jeg tog afsted alligevel, og nu har jeg det faktisk meget godt«. De har måske følt sig lidt utilpas - ofte på grund af kedsomhed - men når de kommer op og møder andre mennesker, så bliver de glade, forklarer Vita Friis.

Men selvom der er flere fordele ved at være en del af et aktivitetscenter som Midgård i Slagelse, er det de færreste ældre, der af sig selv aktivt benytter tilbuddet.

Derfor er busturene i næste uge vigtige, mener aktivitetsmedarbejder Else Torndahl.

- Man kender det fra sig selv. Jeg kan da også have svært ved at gå ind i noget nyt alene. Men vi kan prøve at fortælle de ældre, at de har brug for os. Måske også uden, at de selv ved det, forklarer hun og peger på, at aktivitetscentret jævnligt får henvendelser fra borgere, der bor andre steder end i Slagelse Kommune.

- De har måske hørt om det fra andre, de kender, og så har de ikke det samme tilbud i deres kommune. Men desværre kan vi kun tilbyde vores aktiviteter til borgere i egen kommune, siger Else Torndahl, som derfor mener, at flere kommuner bør indføre samme tilbud:

- I sidste ende tror jeg, at det sparer rigtig mange ressourcer. Vi mærker jo her på hver enkelt, hvor stor en forskel det gør, slår hun fast.