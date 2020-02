Ahlgren afløses af Pedersen

Alvorlig sygdom i den nærmeste familie har den 16. februar fået byrådsmedlem Ebbe Jens Ahlgren (V) til at oplyse borgmester John Dyrby Paulsen (S) om, at han ønsker orlov fra byrådsarbejdet.

Borgmesteren skal foranledige indkaldelse af en stedfortræder til førstkommende møde i byrådet, når et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Derfor behandler byrådet orlovsanmodningen på mødet mandag den 24. februar, hvor indstillingen er at bevilge den ønskede orlov i foreløbig to måneder. Afløser for Ebbe Jens Ahlgren bliver Venstres nuværende første stedfortræder Jan Møller Pedersen, som kommunens ledelsessekretariat har vurderet, godt kan indkaldes.