Se billedserie Lækkede mails og private sms-beskeder, sendt mellem en fyret projektleder, 1. viceborgmester Villum Christensen (LA) og borgmester John Dyrby Paulsen (S), afslører tæt parløb i foråret 2017.

Send til din ven. X Artiklen: Afviste dialog med fyret embedsmand: Sms-beskeder afslører tæt kontakt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afviste dialog med fyret embedsmand: Sms-beskeder afslører tæt kontakt

Slagelse - 25. marts 2018 kl. 19:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En diger bunke mails og private sms-beskeder, sendt mellem en fyret projektleder, 1. viceborgmester Villum Christensen (LA) og borgmester John Dyrby Paulsen (S), sår nu tvivl om de to sidstnævntes forklaring om, at de i løbet af foråret 2017 - hvor den så omtalte brintbussag affødte gevaldige bølgeskvulp - ikke korresponderede synderligt med den pågældende embedsmand.

I et forår, hvor kommunaldirektør Jane Wiis blev beskyldt for magtmisbrug og daværende borgmester Stén Knuth (V) for bevidst at modarbejde en brintbussatsning i Korsør - vedtaget af byrådet - står det nu klart, at politikerne var i tæt kontakt med embedsmanden, som senere blev afskediget af Slagelse Kommune for at handle illoyalt.

Det konkluderer DR Nyheder i en udsendelse søndag aften klokken 21 på baggrund af stribevis af beskeder og mails, som DR er kommet i besiddelse af, og som Sjællandske har fået indsigt i.

Det er private korrespondancer, DR Nyheder har fået fingrene i, og ifølge mediet kan der ikke sættes en finger på ægtheden. Hovedpersonerne afviser heller ikke.

Beskederne står imidlertid i skærende kontrast til det, særligt John Dyrby Paulsen har forklaret tidligere i forhold til kontakten til den fyrede embedsmand, som fredag 21. april 2017 gik til KL »på foranledning af de to gruppeformænd«, som hun fortalte til Sjællandske i dagene efter.

Hendes udsagn om, at det var Villum Christensen og John Dyrby Paulsen, der sendte hende, blev dog senere afvist. Både af embedsmanden selv, som pludselig var kommet på andre tanker, og John Dyrby Paulsen, som fortalte, at han i hvert fald ikke havde bedt nogen som helst om at gå til KL - i øvrigt med henblik på at fyre topledelsen, herunder kommunaldirektør Jane Wiis, som på en hemmelig lydoptagelse er kritiseret for at sige: »Få nu det lort lagt ned«. Med henvisning til brintbus-satsningen, hvor konsulentvirksomheden EUE var en vigtig spiller. Henvendelsen skete uden om såvel direktion som borgmester Stén Knuth.

Over for DR Nyheder afviser han fortsat at have sendt hende, men indrømmer, at der har været korrespondance. Tilsyneladende helt op til, viser sms'erne. Trods han tidligere har afvist.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at vi har haft et møde med hende. Jeg har heller ikke lagt skjul på, at jeg har haft samtaler eller yderligere spørgsmål, som hun har svaret på, siger John Dyrby Paulsen til DR Nyheder, som konfronterer ham med flere af de beskeder, der er sendt mellem ham og den nu fyrede embedsmand.

Eksempelvis beder han dagen efter Sjællandskes artikel, der var i avisen 25. april, hende om at affeje historien. Det sker pr. sms.

- Du må meget gerne skrive, at vi ikke talte sammen eller skrev sammen under eller efter formandsmødet og inden din kontakt, lyder det i en sms, ifølge DR Nyheder.

- Jeg skal mest af alt bruge det til mit bagland, lyder det endvidere i beskeden fra John Dyrby Paulsen, (hvis egen Facebook-opdatering fra den 26. april kan ses i billedserien over artiklen)

Hverken Villum Christensen eller John Dyrby Paulsen nægter nu at have korresponderet med den fyrede embedsmand, der samtidig var projektleder på brintbus-satsningen.

At de har været en del af en drejebog - og et kupforsøg, som flere medier har udlagt en henvendelse fra projektlederen den 25. marts sidste år - afviser de dog begge. Begge mener ifølge DR Nyheder, at kritikken er absurd.

Lektor i forvaltningsret Sten Bønsing, Aalborg Universitet, slår i den forbindelse fast over for DR Nyheder, at den tætte dialog, efter hans opfattelse, er i strid med styrelsesloven.

Læs meget mere i Sjællandske mandag.

relaterede artikler

Politikere afviser korrespondance med fyret ansat 05. juli 2017 kl. 14:18

Brintbusballade: Avis skulle vildledes og to direktører selv sige op 05. juli 2017 kl. 06:52

Kritik af kommunaldirektør går viralt 15. juni 2017 kl. 07:04