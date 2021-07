Se billedserie Samlet er brugt omkring 44 millioner kommunale kroner på færgekøb, sikring og reparation af Halsskov Færgehavn. Her næsten et år efter færgens ankomst kan Sjællandske afsløre, at der vil være adgang forbudt til færgen i måske op til et år endnu. Foto: Helge Wedel

Afsløring: Adgang forbudt til færge meget længe

Sjællandske kan i dag afsløre, at det har meget lange udsigter, før offentligheden får adgang til storebæltsfærgen M/F Broen. Et enigt byråd besluttede at købe færgen i marts 2020. Den 3. august 2020 ankom færgen til Halsskov Færgehavn. Siden er tiden bare gået. Og det vil den fortsat gøre med adgang forbudt til færgen.

- Ih, hvor er det kommunalt! En velkendt vending, når noget tager rigtig lang tid

Et enigt byråds køb af storebæltsfærgen M/F Broen for halvandet år siden i marts 2020 kan i den grad give fornyet næring til førnævnte vending om kommunal langsommelighed.

For Sjællandske kan i dag afsløre, at der vil være adgang forbudt til færgen for offentligheden i måske op til et år endnu.

I flere måneder har der været talt om, at der skulle nedsættes en politisk følgegruppe og ikke mindst en projektgruppe til udvikling, indretning og brug af færgen. Som landsat og dermed en kommunal bygning med et kommende kulturelt indhold lander færgen midt mellem to politiske udvalg. Nemlig erhvervs- og teknikudvalget med Villum Christensen (LA) som formand med ansvar for bygninger, mens kulturudvalget med Jørgen Andersen (S) som formand har ansvaret for indhold og brug af færgen.

Begge formænd er briefet om status, men intet er sket. Intet fællesmøde mellem de to udvalg med henblik på at få nedsat den politiske følgegruppe har fundet sted. Og nu udskyder sommerferien yderligere dannelsen af en politisk følgegruppe.

Borgmesteren skulle Det var ellers helt tilbage i april, at byrådet bestemte, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) skulle sørge for nedsættelse af en politisk følgegruppe, ligesom han skulle fremsende et samlet regnskab for færgekøb og reparationer og indretning af Halsskov Færgehavn til byrådet. Heller ikke regnskabet er efter Sjællandskes oplysninger fremsendt. Samlet er der brugt cirka 44 millioner kroner fordelt med knap 14 mio. kr. til færgekøbet og næsten 30 mio. kr. til sikring, reparationer og opfyldning af den gamle færgehavn.

Slet ikke godkendt Den politiske langsommelighed kan meget vel vise sig at ende med ikke at have den store betydning for, hvornår borgere og turister kan komme i gang med at bruge og opleve færgen også indvendig.

Angiveligt har heller ingen nemlig indtil for nylig været opmærksom på, hvad der kræves, før færgen kan godkendes til offentlig brug.

Først kort før sommerferien blev center for kommunale ejendomme bedt om at undersøge, om det ville være muligt at arrangere rundvisninger på færgen hen over sommeren.

Klokkeklart nej Svaret var et klokkeklart nej - for som det hedder i redegørelsen - »Konklusionen er, at M/F Broen ikke lige nu er godkendt til nogen anvendelse overhovedet. Det betyder, at det vil kræve en byggetilladelse samt en dispensation fra lokalplanen at give offentligheden adgang til skibet. Dette er også tilfældet, selv om der evt. kun er tale om små grupper under ledelse af en »guide« fra kommunen, og også selv om der kun er tale om nogle måneder henover sommeren.«

Så turister og andre må foreløbig lade sig nøje med at tage selfies foran færgen, som det dog også er muligt at gå rundt om udvendigt.

Byggetilladelse Formelt skal færgen først udstyres med en byggetilladelse, før den kan åbnes. En byggetilladelse kræver, at det skal dokumenteres, at sikkerheden - herunder brandsikkerheden - er i orden om bord på færgen. Ifølge center for kommunale ejendomme skal en certificeret brandrådgiver til mindst brandklasse 3 tilknyttes arbejdet med at sikkerhedsgodkende færgen, hvor der også skal udføres diverse arbejder og ombygninger, før færgen kommer i nærheden af en godkendt byggetilladelse.

Ny lokalplan? Den gældende lokalplan for Halsskov Færgehavn omtaler af gode grunde ikke en fastlagt storebæltsfærge. Så enten kræver en byggetilladelse en dispensation fra lokalplanen eller en helt ny og opdateret lokalplan. I runde tal tager det som regel et år at få vedtaget en lokalplan.

Præcis hvorfor alle disse stærkt forsinkende fakta om brug af færgen først kommer frem her næsten et år efter færgens ankomst, kommer der næppe et entydigt svar på - ud over naturligvis, at færgeprojektet er kommunalt!

Skilt sat op Et skilt med færgefakta er nu sat op ved M/F Broen. Her er også færgens ankomsttidspunkt 3. august 2020 noteret, så alle om desværre nok mange måneder kan regne sig frem til, hvor lang tid det tog at tage færgen i brug.

Skiltet er betalt af Korsør Turistråd af 1897, hvis formand Jørn-Ole Didriksen forleden sammen med projektleder Torben Hjelm afslørede skiltet foran færgen. Det er fremstillet af FGU Korsør-

Afskedsreception Torben Hjelm holder i øvrigt i morgen torsdag den 8. juli afskedsreception for at gå på pension. Hele udviklingen af færgeprojektet er dermed overladt til nye kommunale kræfter.