Se billedserie Programmet for fredagen bestod af street-aktiviteter - bl.a. parkour, skateboarding, bordtennis, streetbasket og -fodbold mm. Desuden var der fredagsbar for alle uddannelser, graffiti workshop og danseoptræden. På billedet ses bylivskoordinator Ida Espe Andersen (tv) og idrætskonsulent Signe Vig Jensen. Foto: KIM BRANDT

Afskedsfest på »Godset«: Nu skal det rives ned

Slagelse - 18. november 2017

Fredag eftermiddag klokken 15 blev den røde løber lagt ud på »Godset« - den gamle banebygning, som skal rives ned til næste år.

De sidste to år har godsbanebygningen ved stationen i Slagelse dannet rammen om skateboardramper, streetbasket og en lang række midlertidige arrangementer og streetaktivitet.

1. december er det slut. Godsbanebygningen lukker for at blive gjort klar til at blive revet ned. Men først skal der siges ordentligt farvel, og derfor inviterede Slagelse Kommune unge, studerende og alle andre interesserede til afslutningsfesten »Final Street Event« fredag fra 15 -18.

- Det er både sørgeligt og godt på en og samme tid, lød det fra bylivskoordinator Ida Espe Andersen og idrætskonsulent Signe Vig Jensen, da Sjællandske kiggede forbi.

Begge håber, at kommunen snart vil finde nye lokaler til de unge, som nu står uden tag over hovedet.

Når bygningen lukker, skal den først tømmes for inventar. Det sker i løbet af december. Der er ikke sat dato på, hvornår nedrivningen starter, men det kommer til at ske inden sommeren 2018, hvor Professionshøjskolen Absalon overtager grunden. I fremtiden kommer den til at ligge jord til uddannelsesinstitutionens nye byggeri.

- Salget af grunden til Professionshøjskolen Absalon er et vigtigt skridt på vejen mod en ny pulserende campusbydel. Og derfor kan det godt være, vi skal sige farvel til den gamle godsbanebygning, men det betyder, at vi inden for få år kan sige velkommen til flere tusinde nye studerende, siger Stén Knuth.

Streetaktiviteterne, som lige nu har til huse i godsbanebygningen, arbejder Slagelse Kommune på at finde nye lokaler til.

Fredag klokken 15 begyndte de unge så små at indfinde sig, og indenfor var en DJ så småt gået i gang med at skrue op for musikken.