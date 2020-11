Far tiltalt for aflytte datter og hendes mor.

Aflyttede datter og ekskæreste efter endt samvær

Her sidder han tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 263 stk. 2, idet han den 22. juni sidste år skal have aflyttet sin datter og hendes mor i 40 minutter og 18 sekunder, efter hans eget samvær med pigen var endt.