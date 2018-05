Politiinspektør Kim Kliver ved Finn Petersens hus på Tårnborgvej ved den store ransagning den 24. oktober 2016.w Foto: Helge Wedel

Aflytning i Emilie-sag skal efterforskes igen

Slagelse - 19. maj 2018 kl. 06:52 Af Helge Wedel

Statsadvokaten pålægger politiet at genoptage efterforskning af privat aflytning på Tårnborgvej i Korsør i forbindelse med Emilie Meng-sagen.

Fem gange fik Finn Petersen ransaget sit hus på Tårnborgvej, fordi hans kvindelige nabo i det sammenbyggede hus via aflytning gennem muren, hvor hun fjernede en mursten, mente at kunne høre, at den forsvundne Emilie Meng opholdt sig i huset.

Finn Petersens advokat Steen Djurtoft meldte kvinden til politiet for brud på straffelovens bestemmelser om aflytning.

Den 11. april i år afviste Retten i Næstved, at Finn Petersen havde krav på erstatning ud over standardtaksten på 1200 kroner per ransagning. En afgørelse som Finn Petersen på stedet ankede til Landsretten med krav om 75.000 kroner i erstatning. Til dommer Camilla Ljørring sagde Finn Petersen:

- Hvad tænker folk ikke, når de ser mig? Det er dybt krænkende og utrygt at have været aflyttet. Hvorfor kommer politiet hele tiden tilbage, når de hver gang siger, at nu kommer de ikke mere? Jeg har stadig søvnløse nætter, koger indvendig og har det rigtig dårligt. Jeg er behandlet af vores politi og retssystem, som var det blot fem standardransagninger, men det var det jo slet ikke.

I forbindelse med retssagen meddelte politiet, at efterforskningen af anmeldelsen om naboens påståede ulovlige aflytning var afsluttet. Det klagede Steen Djurtoft over til Statsadvokaten, som nu har pålagt Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi at genoptage efterforskningen.

- Det er jeg yderst tilfreds med, for vi kan da ikke have et samfund, hvor vi bare lovligt kan aflytte og overvåge hinanden. Den efter min mening helt klare ulovlige aflytning har også stor betydning for min klients erstatningssag. For det var de ulovlige aflytninger, der førte til de mange og voldsomme ransagninger. Og jeg forstår ikke, at politiet lod aflytningerne fortsætte. Politiet burde selv have etableret aflytning under domstolskontrol. Men i stedet lod de en privatperson fortsætte. Dokumentation af hendes aflytning har politiet på billeder, som de selv har taget siger Steen Djurtoft til Sjællandske.

Politiinspektør ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver tager Statsadvokatens afgørelse til efterretning.

- Vi genoptager nu efterforskningen, og jeg regner med, at vi når en afgørelse inden for en overskuelig tid.

Han ønsker ikke at kommentere på, om der findes billeder af naboens aflytning, eller om politiet selv etablerede aflytning.

- Af principielle årsager oplyser vi aldrig om efterforskningsmæssige detaljer. Jeg kan dog endnu engang fastslå, at eksperter har undersøgt lydmateriale uden at finde det mindste spor efter, at Emilie Meng skulle have været i huset, siger Kim Kliver til Sjællandske.

Den femte og største ransagning fandt sted den 24. oktober 2016.

Finn Petersen har ialt fået 10.950 kroner betående af fem gange 1.200 kroner i standardtakst for hver ransagning plus 4.950 kroner for rengøring samt udbedring af blandt andet seks borehuller for om muligt at finde hulrum.