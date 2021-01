Aflyste koncerter hjalp bog til verden

Da Slagelse Lystanlæg blev åbnet for publikum 11. september 1882, var der ikke adgang for »børn, slet klædte personer, barnepiger med børn og barnevogne«.

Eigil Hou er formand for Picnic Slagelse, som i vore dage står for picnickoncerterne i anlægget om sommeren. Koncerterne har egentlig 25-års jubilæum i 2021, men da coronaen aflyste kombinationen af musik- og madindtagelse i år, er markeringen af jubilæet udskudt til 2022.

- Det er sådan en gammel drøm, og anlægget ligger jo i min baghave. Vi er rigtig meget dernede om sommeren, fortæller Eigil Hou, der bor i Fruegade, om baggrunden for at lave bogen. Dertil kommer, at han faktisk har en fortid som boghandler.

- Der er mange, der er glade for at komme derned, og når man snakker med gamle Slagelse-folk, fortæller de, hvor glade de var for at komme til anlægsfesterne, beretter Eigil Hou.