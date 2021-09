Aflyst sidste år: Nu vender stort stævne tilbage

Fra de yngste på 9-10 år i Optimist C rækken til de ældste i OK Jolle og Laser Standard klassen, kommer der igen mere end 300 sejlere plus forældre, trænere og tilskuere til Skælskør i weekenden den 25. til 26. september.

Sejlklubben har 120 frivillige i gang, som sørger for at lægge de mange mærker, som skal bruges. Der sejles på Skælskør Nor, Fjord og ud for Kobæk Strand. Der vil være rig mulighed for at se jollerne sejle, eller se dem blive klargjort før og efter sejladserne.