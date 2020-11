Pernille Helleskov Pedersen besøgte Tårnborg Kirke flere gange for at forberede sig til udstillingen. Udsigten var ikke spildt. Foto: Thomas Olsen

Aflyst kunstner: - Tomt og trist

- Det er lidt tomt og trist. Det ville være en god måde at komme ud og vise sine ting, siger kunstneren fra Igelsø ved Holbæk, som to gange har besøgt Tårnborg Kirke for at få en fornemmelse af det rum, hun skulle udstille i.