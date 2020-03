Aflyst Kandis-fest vil koste for venneforening

Når det er regering og sundhedsmyndigheder, der står bag, taber arrangørerne ikke direkte penge på aflysningen, for i kontrakterne med dem, der skal underholde, er der taget højde for den slags.

Hvad aflysningen så kommer til at betyde for SIF-Venner, kan Martin W. Hansen ikke sætte tal på.

- Det er svært at sige. Der ville jo være en omsætning i forbindelse med arrangementet, og det er klart, at der er nogle penge, der kommer til at mangle i kassen, og det er nogle af de penge, vi skal bruge til at starte markedet op for, siger han.