Flere er skræmte af risikoen for at blive smittet med coronavirus, så forsamlinger her og nu aflyses. I sidste ende koster det flere steder i Slagelse Kommune dyrt i både kroner og ører. Speicelt to aflyste gymnastikopvisninger kan være dyre for foreninger.

Aflysningerne rammer på stribe: Corona koster kassen

Slagelse - 11. marts 2020 kl. 06:10 Af Fleur Sativa & Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Op mod en halv million kroner. Så mange penge vurderer ejer og direktør af Vilcon Hotel & Konferencegaard, Connie Christensen, at konferencecentret vil gå glip af som en direkte konsekvens af frygten for Corona-smitte.

Konferencegæsterne holder sig nemlig slet og ret langt væk, hvilket i disse dage resulterer i stribevis af aflysninger og udeblivende reservationer, der ellers plejer at fylde godt op i kalenderen. Og i pengekassen.

Men konferencecentret i Slagelse er langt fra det eneste sted, hvor man mærker til aflysninger som følge af en udbredt frygt for, at coronavirussen også kaldet COVID-19 skal sprede sig.

Det samme gælder samtlige af Slagelse Kommunes andre konferencecentre. Heriblandt Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør, hvor konferencer for helt ned til 20 deltagende aflyses eller rykkes.

Men også Comwell Klarskovgaard og Comwell Grand Park i Korsør oplever aflysninger af såvel små som større konferencer.

- Der er ingen tvivl om, at det kommer til at koste os penge. Hvor meget er for tidligt at sige, men det vil kunne mærkes, siger Simon Verheij, kommunikationsansvarlig hos Comwell Hotels til Sjællandske.

Aflysningerne stopper dog ikke ved konferencecentrene. Også lokale foreninger mærker, at et øget indkøb af håndsprit ikke er nok til at samle større forsamlinger.

Hos Slagelse Gymnastikforening følger man således regeringens anbefaling om, at alle forsamlinger med mere end 1.000 deltagere bør aflyses eller rykkes. Derfor bliver foreningens store forårsopvisning i Spar Nord Arena ikke til noget.

Og det kan blive dyrt.

- Vi plejer at få godt 60.000 kroner ind i entréindtægter, og trækker man udgifterne fra, plejer vi at have et overskud på 30-40.000 kroner. Det kan selvfølgelig betyde, at vi kan blive nødt til blandt andet at sætte nogle kontingenter op, siger foreningens formand Lars Rasmussen.

Også Slagelse Guld-showet, der skulle have fundet sted den 27. marts, er aflyst.

