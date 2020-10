Aflysninger vælter ind i Sommerlyst

Forpagter af Restaurant Sommerlyst i Korsør Lystskov Jesper Jensen får mange aflysninger fra selskaber og julefrokoster. Stiftende generalforsamling for naturrum udsat. På fredag sidder et publikum på 100 i Sommerlyst og hører koncert med Dandanell and The Far Out Boys.