Maritimt Folkemøde i Korsør hed den første udgave, der her ses ved præsentationen i juni 2018. Året efter i 2019 var navnet Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde. De efterfølgende to år endte i aflysning.

Aflysning ærgrer men workshop gennemføres

FGU-direktør Gert Møller ærgrer sig over aflysning af maritimt folkemøde, men workshop gennemføres en uge før kommunalvalget for at finde ud af, hvordan Korsørs mange maritime historier og aktiviteter samles i en fælles fortælling og formidling.

19. august 2021 Af Helge Wedel

Som tidligere nævnt i Sjællandske, så er det maritime folkemøde for andet år i træk aflyst, efter at have fundet sted i 2018 og 2019. Det holdes sammen med åbent hus på Flådestation Korsør lørdag den 28. august. Men da flådestationen aflyste, gjorde folkemødet det samme. Til ærgrelse for FGU-direktør Gert Møller, der er en af initiativtagerne bag det maritime folkemøde, hvor der til 2021-udgaven var planlagt en række interessante emner.

- I 2020 var der ikke så meget at gøre, da alle arrangementer blev aflyst pga. corona. I år valgte vi at gå i gang med planlægningen samtidig med, at vi hele tiden har vurderet situationen i forhold til, om det kunne lade sig gøre at holde folkemødet eller ej, siger Gert Møller.

Lokale kræfter Han henviser til, at det maritime folkemøde i Korsør drives af lokale kræfter med interesse for byens maritime aktiviteter og historie. Folkemødet holdes samme dag, som Flådestationen har deres årlige åbent hus og den lokale maritime kulturuge gennemføres. Begge aktiviteter er også aflyst her i 2021.

- Vores arrangementer supplerer hinanden, da det er en god oplevelse for gæsterne, at de har mulighed for flere aktiviteter med fokus på det maritime på hver sin måde. Derfor vil det ikke være optimalt kun at holde folkemødet, siger Gert Møller.

En uge før valget Kanonjollen Corsør var ellers sejlet i stilling, shantyorkesteret booket, borgmesterens havde sat kryds i kalenderen til at stå for den officielle åbning, og der var både debatter, foredrag og workshops på folkemødeprogrammet. En række af folkemødets emner arbejdes der i stedet videre med på anden vis.

- Vi skulle blandt andet have holdt en workshop for politikere, borgere og lokale ildsjæle, der handler om at sætte fokus på det historiske maritime Korsør, og hvordan vi samler de mange aktiviteter og historier i en fælles fortælling og formidlingsindsats, som styrker det lokale fællesskab i Korsør. Den workshop afvikler vi i stedet tirsdag den 9. november, siger Gert Møller.

Med andre ord bliver drøftelserne om at få en samlet og fælles fortælling om Korsørs både fortidige og nutidige maritime indhold og tilbud en del af valgkampen, da kommunalvalget finder sted blot en uge efter tirsdag den 16. november.

Vigtigt møde Gert Møller slår fast, at det maritime folkemøde med sine debatter og andre arrangementer adresserer en væsentlig del af kultur, historie, erhvervsliv og hverdag, som berører rigtig mange mennesker.

- Derfor er det maritime folkemøde et vigtigt folkemøde. Både som scene for debat, workshops og maritim kultur, men også som aktivitet for Korsør og hele Slagelse Kommune, siger Gert Møller.