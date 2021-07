Ifølge Dyrenes Beskyttelse, som samarbejder med Fuglebjerg Internat, må det aldrig ske, at indleverede dyr aflives på grund af pladsproblemer. Organisationen tager derfor afstand fra internatleder Benny Jørgensens udtalelser om, at det er nødvendigt at aflive dyr, hvis der ikke er bure nok. Udtalelserne blev bragt i Sjællandske fredag. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Aflivninger overrasker organisation: Dyr må ikke dø på grund af pladsmangel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Aflivninger overrasker organisation: Dyr må ikke dø på grund af pladsmangel

For mange er det ikke en overraskelse, at flere internater er pressede efter et år med storkøb af kæledyr under coronakrisen. Men at man på Fuglebjerg Internat fortæller om aflivning af dyr som følge af pladsmangel, overrasker Dyrenes Beskyttelse. Nu kræves der en redegørelse.

Slagelse - 23. juli 2021 kl. 20:31 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»Det kommer desværre ikke bag på mig.«

Sådan har mange reaktioner lydt, efter Sjællandske bragte historien om Fuglebjerg Internat, som ifølge internatleder Benny Jørgensen foreløbig i år har modtaget over 70 tamkaniner, mens det tal sidste år lød på 18.

Oplevelsen er, at kaninerne er købt under coronakrisen, og at familier nu vil af med dem. Et problem, der er særligt stort i Slagelse, hvor internatet i Fuglebjerg modtager mange dumpede kaniner fra.

Men der er kun plads til cirka 20 af de små kæledyr ad gangen. Og når pladsen slipper op, kan man være nødt til at aflive dyrene, fortalte internatlederen.

- Sådan er det bare. Det er den hårde virkelighed.

- Det er jo, fordi man bliver lidt »soft«, at vi gør alt for at finde pladsen til dem. Men dybest set så må de jo dø. Og det lyder sgu hårdt at sige, når man er dyreværnsmand. Men det er jo det, der sker. Og det vil også ske for kaninerne ude i naturen. På et eller andet tidspunkt, så dør de, forklarede Benny Jørgensen, da Sjællandske besøgte internatet onsdag.

Her var han og personalet i gang med at pakke døde dyr - både kaniner og katte - i sække for at bære dem væk.

Dyrenes Beskyttelse tager afstand Men ifølge Dyrenes Beskyttelse, som samarbejder med internatet i Fuglebjerg, må det aldrig ske, at indleverede dyr aflives på grund af pladsproblemer. Det sker kun, hvis de er syge eller for vilde til at komme ud til en familie, understreger familiedyrschef Jens Jokumsen. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Dybest set så må de jo dø. Og det lyder sgu hårdt at sige, når man er dyreværnsmand. Men det er jo det, der sker. Og det vil også ske for kaninerne ude i naturen. På et eller andet tidspunkt, så dør de, forklarede Benny Jørgensen, da Sjællandske besøgte Fuglebjerg Internat onsdag, hvor personalet var i gang med at pakke døde dyr - både kaniner og katte - i sække for at bære dem væk. Foto: Fleur Sativa

Organisationen tager således afstand fra internatlederens udtalelser om, at det er nødvendigt at aflive dyr, hvis der ikke er bure nok.

De vil nu undersøge sagen nærmere og sikre sig, at det ikke forekommer på nogen af dyreværnsorganisationens internater.

"Det er stik imod vores politik."

- Jens Jokumsen, familiedyrschef, Dyrenes Beskyttelse - Jens Jokumsen, familiedyrschef, Dyrenes Beskyttelse - Det er stik imod vores politik. Det skal altid vurderes af en dyrlæge, om et dyr er så medtaget, at det skal aflives for at udfries fra sine lidelser. Ligesom det altid er en dyrlæge, der står for selve aflivningen. Pladsmangel er ikke noget, der indgår i sådan en dyrelægefaglig vurdering. Derfor betragter vi det også som en alvorlig sag og er ved at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvorfor der er blevet sagt, som der er blevet sagt. Jeg håber meget, det beror på en misforståelse, men det ved vi først, når vi har undersøgt sagen til bunds, fortæller Jens Jokumsen til Sjællandske.

Dyrenes Beskyttelse driver i alt otte internater i Danmark. Tre af dem er deres egne, mens fem af dem er eksterne, som organisationen samarbejder med. Fuglebjerg Internat, der ligger mellem Slagelse og Næstved, hører til sidstnævnte.

- Det, som vi normalt gør, hvis vi får mange dyr ind, og vi ikke har pladsen til dem, det er, at vi flytter dem rundt til nogle andre internater, som har pladsen, forklarer familiedyrschefen.

Vil altid kunne finde plads I Sjællandskes artikel fortalte Benny Jørgensen imidlertid, at nærliggende internater som Roskilde Internat og Falsters Internat i Stubbekøbing er lige så fyldte som internatet i Fuglebjerg.

Men ifølge Jens Jokumsen er der pladser at finde. Faktisk blandt andet på Falsters Internat, der lige nu kun har fire kaniner boende. Artiklen fortsætter efter billedet...

Dyrenes Beskyttelse anerkender, at ingen internatdyr får lov til at bo på et internat for evigt. På et tidspunkt skal de videre. At det ikke sker ved aflivning, vil dyreværnsorganisationen nu dobbeltsikre sig. Foto: Fleur Sativa

Familiedyrschefen er samtidig forsigtig med at give coronakrisen skylden for de mange dumpede kaniner i Slagelse-området.

- Det kan godt være, at det er det, men vi har ikke evidens for at konkludere noget. Det er nemlig ikke det, vi hører fra folk, der indleverer dyrene. De forklarer det, som de også gjorde før corona: At de ikke har tiden til kæledyret, eller at de troede, det ville være et godt familiedyr, men at børnene alligevel ikke er interesserede i det, forklarer han.

Jens Jokumsen anerkender dog, at de færreste kæledyrsejere nok ville indrømme, hvis de faktisk var kommet til at gøre et impulskøb.

Han erkender også, at ingen internatdyr får lov til at bo på et internat for evigt. På et tidspunkt skal de videre. Men en aflivning er ikke løsningen, understreger han.

Mange henvender sig - Heldigvis har vi rigtig mange, der henvender sig og gerne vil adoptere de dyr, vi får ind. Det, der kan være svært, det er at finde det rigtige match, så vi ikke får dyret ind igen, efter det er flyttet ud, forklarer Jens Jokumsen og peger på, at alle, der kommer og henter et dyr fra et af Dyrenes Beskyttelses otte internater, bliver screenet.

"(...) det har måske fået flere, der ikke har den mulighed, til at se sig selv i øjnene og tænke: »Så må vi nok hellere skille os af med den,«"

- Jens Jokumsen, familiedyrschef, Dyrenes Beskyttelse - Jens Jokumsen, familiedyrschef, Dyrenes Beskyttelse - Vi spørger dem, hvorfor de ønsker et kæledyr, og vi sikrer os, at de har tiden og pladsen, uddyber han.

- Men hvis det ikke skyldes corona, og kaninerne ellers er nemme at afsætte til nye familier, hvorfor har et internat som det i Fuglebjerg så i øjeblikket så mange - rekordmange - kaniner boende?

- Det er svært at sige præcis. Men de sidste 20-30 år er der sket noget, som har ændret vores vaner til det at holde kanin. Da jeg var barn, var det normalt at holde dem i bur. I dag er der flere og flere, der holder kanin på den måde, at den løber frit rundt derhjemme som en hund eller kat. Og det har måske fået flere, der ikke har den mulighed, til at se sig selv i øjnene og tænke: »Så må vi nok hellere skille os af med den,« da man ønsker at give den et værdigt kaninliv, siger Jens Jokumsen.

Undersøger sag til bunds - Kan du garantere, at der ikke på nogen andre internater under Dyrenes Beskyttelse bliver aflivet dyr på grund af pladsmangel?

- Det er sådan noget, som vi skal have undersøgt til bunds. Men det vil overraske mig meget. Alene udtalelserne fra Fuglebjerg Internat overrasker mig meget, slår familiedyrschefen fast og uddyber:

- Vi er løbende i tæt dialog med de internater, som vi samarbejder med. Vi holder flere gange årligt seminarer, hvor de opdateres på politikker, så de kender dem til bunds. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor man på Fuglebjerg Internat har udtalt sig, som man har gjort, men det vil overraske mig meget, hvis man har handlet stik imod vores politik. Men det er en alvorlig sag, og derfor reagerer jeg også, som jeg nu gør.

Ifølge Jens Jokumsen er man nu i kontakt med Fuglebjerg Internat, som man har bedt redegøre for internatlederens udtalelser og de beskrevne oplysninger i Sjællandske. Derudover har man understreget dyreværnsorganisationens politik overfor alle foreningens internater for at sikre sig, det ikke sker, at raske dyr på noget tidspunkt aflives.

- Hvis det sker, så skal det stoppes øjeblikkeligt. Det kan sådan set ikke siges mere tydeligt end det, siger Jens Jokumsen.

relaterede artikler

Lort i pelsen og maddiker i maven: Kaninen Hope blev kasseret som affald i en skraldespand 21. juli 2021 kl. 09:18