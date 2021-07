Aflagte skolemøbler gør snart gavn i Gambia

- Pedellen på Hindholm Privatskole oplyste os, at de havde været nød til at ringe til en skrothandler for at komme af med møblerne, hvis vi ikke var kommet ind i billedet som aftagere. De er selvfølgelig glade for, at de aflagte møbler nu kan gøre gavn i den tredje verden, siger Kirsten Rønhoff Hansen, der allerede overfor privatskolen har givet udtryk for, at Pa Omar Bojang og hende selv gerne tager imod flere møbler, i takt med at skolen skal skifte flere af deres møbler ud.