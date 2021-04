Se billedserie En ny udgave af aflåst cykelparkering er netop sat i gang på Korsør Station. Foreløbig er den gratis. Foto: Helge Wedel

Aflåst gratis cykelparkering tilbydes

DSB har åbnet for en ny udgave af aflåst cykelparkering på Korsør Station. I første omgang er den gratis at benytte, men kræver et medlemskab af DSB Plus, hvilket heller ikke koster noget.

15. april 2021 Af Helge Wedel

Medlemsskabet af DSB Plus giver mulighed for at vælge, om adgangen til den aflåste cykelparkering skal ske med rejsekort eller med mobiltelefon, når dørene til det overdækkede cykelskur skal låses op og i. Det nye tilbud afløser en tidligere nøglekortsordning, der var forældet og ikke længere kunne serviceres.

- I DSB har vi gennem længere tid arbejdet på at finde en tidssvarende løsning, så vi kunne tilbyde vores kunder denne service. Det skulle være en løsning, der kan tilfredsstille vores kunders behov for at kombinere nogle af de mest bæredygtige transportformer. Samtidig havde vi et krav om, at det skal muligt at hjælpe de kunder, der eventuelt kan få brug for hjælp til at komme ind til deres cykel, siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB.

Den nye ordning er gratis i opstartsperioden, mens den bliver prøvet af, og indtil den er rullet ud på flere stationer i landet. Det kommer til ske på de stationer, hvor der vurderes at være mange kunder og behov samt mulighed for at etablere en aflåst cykelparkering.

Man kan læse mere om cykler bag lås og slå på hjemmesiden dsb.dk/cykelparkering.