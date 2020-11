Det danske futsal-landshold skal i to playoffkampe møde San Marino i striden om en plads i EM-kvalifikationen. Det første opgør spilles på udebane, mens hjemmebanekampen spilles i Spar Nord Arena i Slagelse. Foto: ©Anders Kjærbye

Afgørende landskamp spilles i lokal arena

Slagelse - 02. november 2020 kl. 10:00

For første gang nogensinde skal de rød-hvide farver forsvares til en UEFA-kamp i futsal på dansk grund.

Så speciel er den kamp, som Danmark står over for, når San Marino kommer til Slagelse i den anden og afgørende playoffkamp.

Det danske futsal-landshold sikrede sig i februar med en sejr over Estland og en uafgjort mod Letland en andenplads i den indledende pulje og tog dermed det første skridt mod EM. Nu skal det næste skridt tages.

Her venter to playoffkampe, som kommer til at afgøre, om Danmark er sikret en plads i EM-kvalifikationen. Og det er en dansk landstræner, der ser frem til de to kampe mod San Marino.

- Vi møder et hold, der har trænet topprofessionelt i tre måneder, og som sprudler af energi og spillelyst. Det er deres klart største kamp til dato, og de vil gøre alt for at komme videre. Vi kommer ned med en flok tændte og sultne spillere. Taktisk bør vi være klogere, og teknisk er vi også på et højere niveau, hvis vi rammer hinanden på et tidspunkt, hvor begge hold er i form. Vi skal ikke satse hele butikken i kamp 1, men bevare roen og se, om vi ikke kan afgøre det i kamp 2 på hjemmebane, fortæller landstræner Nikolaj Saabye forud for de to opgør.

Stolthed i Slagelse Den første kamp for futsal-landsholdet er ude mod San Marino den 4. november kl. 18.00. Returkampen spilles i Spar Nord Arena Slagelse søndag den 8. november kl. 14, og den kan følges på DR TV. Det betyder også, at det hele bliver afgjort i Slagelse, som er værtsbyen for den første UEFA-kamp i landsholdsregi nogensinde.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade og stolte over, at så vigtig en sportsbegivenhed kommer til Slagelse, og vi ser frem til at tage imod både det danske landshold og spillerne fra San Marino. Vi ville selvfølgelig have ønsket, at både borgere i Slagelse Kommune og besøgende fra hele landet kunne have været med og skabt en fantastisk stemningen i Spar Nord Arena, som vi kender det, når vi er vært for andre store sportsbegivenheder. Det er desværre ikke muligt på grund af corona-restriktionerne, så i stedet glæder vi os til at følge med på DR TV, som viser kampen fra vores hjemmebane, siger borgmester i Slagelse Kommune John Dyrby Paulsen (S)

Hvis de danske futsal-spillere slår San Marino over de to kampe, venter en EM-kvalifikation i et gruppespil, hvor de skal møde Kroatien, Ukraine og Albanien.

Playoffkampene skulle rigtigt være afviklet tilbage i april måned, men risikoen for smittefare ved coronavirussen udskød opgørene. De to kommende opgør mod San Marino bliver heller ikke spillet uden coronarestriktioner. Der er nemlig ingen adgang for tilskuere i Spar Nord Arena i Slagelse, når futsalbolden ruller.

Kampen på hjemmebane den 8. november kan følges på DR TV kl. 14