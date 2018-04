Hele fem gange gennemsøgte politiet Finn Petersens bopæl på Tårnborgvej efter meldinger om, at den forsvundne Emilie Meng muligvis befandt sig her. Foto: Helge Wedel

Afgørelse om erstatning i Emilie-sag forude

Slagelse - 04. april 2018 kl. 07:40 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pensionist Finn Petersen på Tårnborgvej 7B har via advokat Steen Djurtoft anlagt sag med krav om en erstatning på 75.000 kroner fra staten. Et krav, der ikke mindst skyldtes den femte og ret så voldsomme ransagning af hans hus, der blev foretaget mod hans vilje.

Læs også: Fjernede mursten i væg for at aflytte nabo om Emilie Mengs forsvinden

Ransagningerne blev foretaget i forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne Emilie Meng, fordi personer i gruppen »Forsvundne personer« mistænkte ham for at holde Emilie Meng indespærret. Og fordi en kvinde som nævnt havde optaget nogle lydfiler fra nabo-ejendommen, hvor der angiveligt blev talt med den forsvundne Emilie Meng.

Politiet fandt ingen spor af Emilie Meng, og udsendte efterfølgende en meddelelse om, at Finn Petersen på ingen måde er mistænkt i sagen. Men advokat Steen Djurtoft mener, at det der er foregået går langt over grænsen for, hvad man skal finde sig i som samfundsborger.

Sagen skal køre som en sag om erstatning, der skal afgøres af en juridisk dommer og to lægmænd som domsmænd.

Den var berammet ved Retten i Næstved 5. marts, men her blev den aflyst, fordi dommeren var blevet syg.

Steen Djurtoft oplyser, at sagen nu er berammet til 11. april ved Retten i Næstved.

Oprindelig havde en anden nabo også krævet en lignende erstatning, men Steen Djurtoft oplyser, at denne har valgt at opgive at fortsætte sagen af personlige grunde.

- Vi må se, hvad retten kommer frem til. Der er ikke rigtig nogle lignende sager at støtte sig til, så det er da ikke usandsynligt, at vi efterfølgende vil gå videre til landsretten og måske endda til Højesteret, hvis vi ikke i første omgang når et tilfredsstillende resultat, sagde Steen Djurtoft til Sjællandske i forbindelse med at sagen blev aflyst først på måneden.

