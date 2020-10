Kommunen opgiver nu planerne om at hæve fortovet med 25-40 centimeter og grave Fibia-kabler ned på det nederste stykke af Slotsalleen. Der skal dog stadig rettes op på fliserne i mindre omfang, så Peter Kolding og hans hustru Mia på billedet er stadig ikke tilfredse. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Afgørelse: Omstridt fortov bliver ikke hævet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afgørelse: Omstridt fortov bliver ikke hævet

Kommunen har besluttet, at man alligevel ikke vil hæve fortov i forbindelse med nedgravning af Fibia-kabel, som må placeres et andet sted. Grundejer stiller dog stadig spørgsmålstegn ved kommunens oplysninger i sagen.

Slagelse - 20. oktober 2020 kl. 11:45 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der bliver ikke tale om at hæve fortovet ud for Slotsalleen 1-13, sådan som kommunen ellers har haft planer om i forbindelse med nedgravning af Fibia-kabler.

Det fastslår Christian Schou Rasmussen, afdelingsleder for natur, vej og trafik. Det sker i en mail til Peter Kolding, Slotsalleen 1, der sammen med andre beboere på stedet har protesteret mod hævningen af fortovet. Med henvisning til, at det vil kunne forringe værdien af deres ejendomme, ligesom man har anført, at det vil kunne skade rødderne på alleens træer at lægge mere jord ovenpå dem.

Sagen har også været oppe på det politiske plan, så mailen er også sendt til formand for kommunens udvalg for erhverv og teknik, Villum Christensen (LA).

Beslutningen betyder altså også, at man opgiver at få nedgravet Fibia-kabel på strækningen. Her må findes en anden løsning.

Mange ledninger på stedet På spørgsmålet om den ændrede politik skyldes pres fra beboerne eller andre forhold, siger Christian Schou Rasmussen, at der er tale om en kombination.

- Vi lytter til de involverede borgere og tager samtidig hensyn til, at der ligger så mange ledninger på stedet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at grave flere ned, siger Christian Schou Rasmussen.

Han oplister i mailen en lang række ledninger, som ligger i jorden på stedet ifølge de oplysninger kommunen har. Blandt andet en vandledning, som Peter Kolding dog tidligere har fået oplyst, ikke længere er i brug.

- Men da ledningen stadig er placeret i vejarealet, skal den betragtes og behandles som værende i drift, skriver Christian Schou Rasmussen i mailen.

Et udsagn som Peter Kolding dog stiller sig tvivlende overfor og har bedt om dokumentation for.

Fibia ledning eller ej Christian Schou Rasmussen skriver også, at der er en gasledning på stedet, som kræver en respektafstand på en eller to meter afhægigt af gastrykket.

Han skriver også, at der er en aktiv fiber-ledning (erhvervsfiber) fra Fibia på strækningen.

- Som jeg har fået det forklaret, kan denne ledning dog ikke bruges til private kunder. Så derfor ønsker man at grave en ledning ned til dem, siger Christian Schou Rasmussen.

Peter Kolding siger, at oplysningen om denne ledning er direkte i modstrid med det skriftlige svar, jeg har indhentet fra Fibia. Heraf fremgår det, at Fibia alene har et projekteret tracé på strækningen, skriver Peter Kolding i et svar på mailen fra Schou

Han skriver her også, at han har indhentet vurdering fra en fagmand vedrørende fortovet.

Denne fagmand har i korte træk den opfattelse, at eventuelle problemer med afvanding på stedet skyldes den måde asfalten er lagt på mellem rabat og fortovsfliserne tættest på vejen.

Han mener derfor, at den løsning forvaltningen foreslår vil rette selvforskyldte problemer med afvanding og være til ulempe for grundejerne.

Sagen vil kunne debatteres videre torsdag 22. oktober, hvor kommunen har indkaldt beboerne på stedet til et orienteringsmøde på stadion.