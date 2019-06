Se billedserie - Efter at forsøget på at købe Stigsnæs Havn blev forpurret af borgmesteren, vil Korsør Havn blive en afviklingsvirksomhed, som jeg ikke vil bruge kræfter på, sagde Henrik Brodersen.

Afgående formand skød med skarpt mod Dyrby

Slagelse - 26. juni 2019 kl. 05:58 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev skudt med skarpt mod borgmester John Dyrby Paulsen (S), da Henrik Brodersen (DF) på byrådsmødet fik tilladelse til at trække sig som medlem af bestyrelsen for Korsør Havn, hvor han indtil 1. juli er formand.

For ganske vist sagde Brodersen, at der da bestemt var noget om den officielle begrundelse med, at det sker af helbredsmæssige grunde, da »manden med leen« et par dage stod ved hans seng i forbindelse med sygdom.

- Til stor fortrydelse for sikkert mange af jer, blev det dog ikke i denne omgang, lød det fra Brodersen, der pointerede, at hovedårsagen til hans udtræden hang sammen med andre ting, som det også tidligere er fremgået af Sjællandske.

- Jeg mener ikke, at jeg sidder det rette sted, efter at kommunens køb af Stigsnæs Havn blev forpurret. Her havde borgmesteren meget held med at få den handel kørt helt i skoven. Herefter vil Korsør Havn blive til en afviklingsvirksomhed, og så vil jeg ikke bruge mine sparsomme kræfter på at sidde i bestyrelsen mere, idet der ikke er udsigt til den udvikling, som jeg gerne vil arbejde for længere. Jeg vil fremover vælge mine kampe med omhu, sagde Henrik Brodersen.

Den afgående havneformand var bestemt heller ikke tilfreds med, at borgmester John Dyrby Paulsen efter Brodersens udmeldinger i Sjællandske havde sagt, at Brodersens udtræden kunne hænge sammen med, at honoraret fra havnen ville blive modregnet i hans ydelse som afgående folketingsmedlem.

- Det viser jo lidt om, hvilket syn og hvilken tankegang der gemmer sig bag borgmesterens fjogede grin, lød det fra Brodersen, der i den forbindelse nævnte, at han rent faktisk på et tidspunkt havde udskrevet sig selv fra sygehuset, uden tilladelse fra lægerne, for at kunne deltage i et møde i havnebestyrelsen.

Han sagde også, at han ikke ville bruge sin tid efter årene i Folketinget på samme måde som John Dyrby Paulsen.

- Den brugte du jo på en personlig, hadsk og svinsk kampagne mod Stén Knuth, ytrede Brodersen.

John Dyrby Paulsen sagde, at han ikke ønskede at kommentere bemærkningerne fra Brodersen.

Dog sagde han, at Brodersen jo hele tiden havde haft flertallet i havnebestyrelsen.

- Vi har da været uenige, men sådan er politik. Og kan man ikke tåle uenigheder en gang imellem, skal man nok ikke sidde sådan et sted, sagde borgmesteren.