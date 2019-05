Se billedserie - Du forstår alvoren i overenskomstforhandlingerne, lød det blandt andet fra forbundsformand Claus Jensen (til venstre) i afskedstalen til Arne E. Petersen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Afgående Metal-formand hyldet som »imperie-bygger«

Slagelse - 08. maj 2019

- Der er da nok folk i andre afdelinger, der ånder lettede op nu, hvor du stopper. For hvis du var blevet et par år til på posten, så havde du sikkert nået at få fusioneret med hele resten af Sjælland på dit erobringstogt.

Sådan lød det lidt spøgefuldt fra forbundsformand Claus Jensen, da han tirsdag eftermiddag deltog i afskedsreceptionen for Arne E. Petersens, der jo er trådt tilbage som formand for Dansk Metal Midt-Vestsjælland, fordi han er blevet ramt af kræft.

Forbundsformanden sagde her, at Arne E. Petersen kunne være stolt af at have gennemført hele tre fusioner i sin formandstid, så afdelingen nu omfatter Slagelse, Sorø, Ringsted og Kalundborg kommuner.

- Du har fået bygget et mindre imperium her i det sjællandske. Det er et arbejde, du kan være stolt af. For det der med fusioner er ekstremt svært. Især fordi fusioner ikke alene handler om, hvad der er smartest og mest praktisk. Der er som regel rigtig mange traditioner og følelser indblandet, sagde Claus Jensen.

Derfor har mange fusioner en lang modningstid.

- Lige indtil der kommer en person, der kan bygge bro mellem historien og fremtiden. Det har du kunnet, Arne. Oveni har du også evnen til at skabe gode relationer og samarbejder og til at få andre med på dine visioner. Det er en meget vigtig evne for en afdelingsformand, sagde forbundsformanden, der også takkede Arne E. Petersen for godt samarbejde i forbundets hovedbestyrelse, Især i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Over 100 deltog i afskedsreceptionen i afdelingens lokaler på Kongstedvej.

De blev budt velkommen af Gert Suhr Hansen, der konstaterede, at han får en stor opgave at udfylde, men samtidig kunne glæde sig over, at han indtil videre kan trække på Arne E. Petersens ekspertise nogle dage om ugen.

Arne E. Petersen oplyste i øvrigt til Sjællandske, at han får optimistiske meldinger fra lægerne omkring muligheden for, at han på et tidspunkt kan blive erklæret rask i forhold til sin kræftsygdom.