Affaldssvin synes at slippe

Var det bare sket i denne uge, så havde der været en god chance for, at et affaldssvin blev stillet til regnskab for sin meget lidt charmerende gerning med at læsse en stor bunke affald af i naturen bag Hulby Mølgaard på Slagelse Landevej. For i disse dage sættes der kameraovervågning op, som givet ville have fanget bilen, der efterlod svineriet.