Lørdag skal der samles affald sammen både under og over vandet i Halsskov Færgehavn, som nu er hjemhavn for storebæltsfærgen M/F Broen, der her ses ankomme til havnen mandag den 3. august i år. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Affald samles i færgehavn både under og over vandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Affald samles i færgehavn både under og over vandet

Lørdag den 10. oktober har den frivillige organisation Os Om Havet sammen med Kingfish arrangeret indsamling af affald i Halsskov Færgehavn. Dykkere vil samle affald op fra bunden af havnen, men alle - også ikke dykkere - er velkomne til at deltage for at befri naturen for affald i waders i vandkanten, i kajakker og som landkrabber langs strandkanten.

Slagelse - 08. oktober 2020 kl. 07:46 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Målet er at starte efterårsferien med at give naturen en hånd. Både børn og voksne er velkomne, når indsamlingen indledes klokken 12.

Os Om Havet er en frivillig organisation med fokus på at skabe et sundt havmiljø ved at mobilisere dykkere og andre ildsjæle i kampen mod affald i verdenshavene.

I Halsskov Færgehavn stiller organisationen indsamlingsnet, grabbers, waders, kajakker og snacks til rådighed for alle frivillige.

For dykkerne bliver der også mulighed for at låne et dykkerkamera.

Arrangementet kræver ingen tilmelding med mindre man skal dykke. Det kræver tilmelding seneste fredag den 9. oktober klokken 12 via dette link:

Dykkererfaring Der gøres opmærksom på, at man dykker på egen hånd, ligesom man skal have erfaring med koldt vand og have dykket indenfor de seneste 12 måneder.

Dykkerudstyr kan lejes til en god pris hos Kingfish via www.kingfish.dk/world-oceans-day-dykkerudstyr.

Dagens program 12-12:15: Fællesmøde/velkomst

12:15-12:45: Hop i dykkerudstyret eller en kajak, find dig en grabber eller et par waders plus dykkerbriefing for dykkere.

12:45-15:00: Indsamling af affald plus fællessortering af affald

15:00-16:00: Drik en øl, kaffe og eller sodavand og hyg dig med de andre frivillige.

16:00: Fællesmøde - hvor meget affald er indsamlet?

Affald synker til bunds Ifølge Os Om Havet er affald er et stigende problem for de marine økosystemer, hvor 70 procent af al affald i havet synker til bunds. Her kan det have store konsekvenser for havmiljøet og er i høj grad utilgængeligt for traditionelle oprydningsmetoder. Os Om Havet arrangerer derfor, at dykkere fra hele Danmark samles og i fællesskab rydder op på havets bund.

- Vi ønsker at udbrede budskabet og gå sammen om at få skabt en bæredygtig fremtid, hvor mennesket og naturen i højere grad forenes, lyder det fra organisationen.