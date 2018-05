Advokat om udsættelse af familier: - Kæden er hoppet af for boligselskabet

Anledningen var retssagen om opsigelse af to voldsdømtes familier, som har nægtet at fraflytte deres lejligheder på Motalavej, trods de af boligselskabet er blevet sagt op. Som en direkte konsekvens af selskabets nultolerance-politik.

Boligretten gav i marts i år BoligKorsør medhold i, at den yngstes families lejemål kunne ophæves - grundet drengens dom for vold og røveri. Endnu forefindes den dom dog ikke i skriftlig form, idet boligretten ved dommer Lene Sigvardt på mandag fælder formel dom i begge sager samtidig.

I sagen, som var for retten i går, mener familiens advokat, Martin Andersen dog ikke, at der er grundlag for at smide familien ud efter den nu 18-åriges kriminelle gerning.

Slet ikke i lyset af det faktum, at den dømte, 18-årige mand har boet i området hele sit liv, og fordi hans familie - bestående af mor, far og flere søskende - har haft langvarig tilknytning til kvarteret og boet i lejligheden siden 1998.

Han mener ligefrem, at »kæden er hoppet af for boligselskabet«.

- Det er rigtigt, at han er dømt for røveri, men det, der er tale om, er, at det var en hundeproppistol. Og udbyttet var to fastelavnsris. Det er heller ikke utrygt at lade familien bo i området fortsat, sagde han videre med direkte henvisning til det røveri, der blev begået 12. marts 2017 om aftenen. Dagen for overfaldet på den ældre mand, hvor den 18-årige i øvrigt ikke slog, men blot var til stede, som det lød i retten.